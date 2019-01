Home, week end a tutto live con Orion e Phill Reynolds

Si prospetta un weekend di fuoco in Fonderia all’Home Rock Bar, l’eletto olimpo del rock con una tre giorni di musica live e party imperdibili. Ad accendere i motori del divertimento scatenato sono i ragazzi della band Orion, che venerdì 18 scalderanno gli animi e i corpi del pubblico con un live d’effetto ed unico. La band tributo ufficiale dei Metallica, con oltre 900 concerti alle spalle, per la prima volta celebra gli anni della loro carriera dal 2008 al 2012 con una reunion storica, ovvero con Davide Rossato alla chitarra e voce, Alberto Cagnin alla chitarra, Pietro Giovanni Balello al basso e Nicolò Rold alla batteria. Questa forbice temporale li ha visti esibirsi ad Atene con i Nightwish, poi con Ian Paice dei Deep Purple, in numerosi pre-show ai Metallica in tutta Italia, tre tour in Turchia e molti concerti in Svizzera e Austria, all'Alcatraz di Milano, ma soprattutto sono gli anni in cui i quattro amici riescono a portare "on the road" la propria passione per la musica e consolidare la loro band. Sabato 19 gennaio a dominare la scena è l’originale format Party Hard del dj resident Christian Effe con il folle Sbombolator, mentre domenica 20 scatta l’appuntamento con la migliore musica unplugged, il noto "Home Unplugged", che vedrà ospite il cantastorie vicentino Phill Reynolds e il suo folk-blues d’autore. Da segnare in agenda infine l’evento di venerdi 25 con lo special guest Sebi Derozer (voce e chitarra della band Derozer) in acustico.