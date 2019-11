Treviso incantata: al via il contest fotografico per il periodo natalizio

La “Treviso incantata” per le festività natalizie sarà protagonista del contest fotografico “Porta con te la Treviso incantata” organizzato dal Comune di Treviso insieme a FotoStampa, pensato per coinvolgere i più giovani e raccontare ogni angolo della città – dai quartieri al centro storico – con le loro luci, colori, e la suggestiva atmosfera che contraddistingue il periodo più atteso dell’anno.

Da martedì 26 novembre, per partecipare al concorso, aperto a tutti, basterà fotografare con il proprio smartphone uno scorcio natalizio di Treviso e postare la foto sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #3visoincanta oppure condividendola anche sulla pagina Facebook @trevisoincantata e @fotostampatreviso. Il concorso si concluderà martedì 17 dicembre, alle 13. Una giuria composta anche da un fotografo professionista selezionerà, tra le 10 foto che avranno riportato più Like, le prime 3 posizioni. Il primo classificato avrà la sua immagine stampata su Tela Digigraphie 60x60, secondo e terzo avranno l’immagine stampata su pannello Pul20 Pro 50x50 e 40x40. A tutti i partecipanti verrà offerto un coupon per la stampa di 25 foto vintage (formato Polaroid), l’offerta prevede la registrazione sulla app dove si potrà usare il coupon per effettuare l’ordine al costo di 1 euro che verrà scontato al momento del ritiro presso il negozio. La premiazione avverrà sabato 28 dicembre alle 17 presso la la “Loggia Incantata”. (Loggia dei Cavalieri, via Martiri della Libertà - Treviso).