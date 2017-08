Oltre mille chilometri in bici dalla Marca alla Puglia: ecco il viaggio di Stefano e Alessandro

TREVIGNANO Da Meduna di Livenza a Santa Maria di Leuca (LE) in Puglia. Oltre 1200 chilometri in bicicletta per riscoprire la costa adriatica e tornare a casa per le vacanze. Ecco il viaggio di Stefano Saracino, da Cellino San Marco (BR) ma trapiantato da poco a Trevignano, e di Alessandro Zanoni da San Paolo (BS). "Il 5 agosto sono partito da Meduna con la mia bici ed ho raggiunto a Ferrara il mio amico bresciano Alessandro - racconta Stefano - Da li abbiamo pedalato per un totale di 1260 km fino alla Puglia!".

"Io sono di Cellino San Marco in provincia di Brindisi, ma mi sono trasferito nel trevigiano da febbraio per lavoro. Alessandro invece viene da San Paolo, in provincia di Brescia. Siamo entrambi pedalatori incalliti e ci siamo conosciuti in un gruppo Facebook poco tempo fa, ma comunque abbiamo deciso di preparare questo percorso fino a Santa Maria di Leuca visto che io sarei dovuto comunque tornare a casa per le ferie. E la scelta delle bici era quindi inevitabile - continua Stefano - Ci siamo preparati tanto per questo viaggio, io ho pedalato in lungo e in largo il Veneto e oltre. In totale abbiamo pedalato per 1260 km dal 5 di agosto fino al 13 raggiungendo la nostra meta, la punta estrema del Salento che amo e che ovviamente conosco a memoria essendo il luogo dove ho vissuto le prime esperienze con la bici. Tutto scorrevole senza nessun problema, a parte un piccolo incidente nel barese dove siamo riusciti a cavarcela con poco per fortuna".

"Siamo rimasti comunque un po' traumatizzati dal traffico delle grandi città che attraversavamo, dalla guida della maggior parte delle persone. Qualche problema di viabilità ci ha fatto girare in tondo per qualche ora ma niente di che. Abbiamo vissuto una delle più grandi esperienze della nostra vita visto e considerato che nel futuro abbiamo intenzione di fare altri viaggi e persino di più lunghi attraversando addirittura nazioni intere!".