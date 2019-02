«Via Fiumicelli, una triste isola senza sicurezza»

Egr. Sindaco Conte,

Sono una cittadina che vive in centro storico e le scrivo per una situazione divenuta ormai da troppo tempo insostenibile, anche per chi in centro è di passaggio, turisti compresi: la condizione di degrado di via Fiumicelli. La particolarità di questa via è che si trova in una zona centralissima, ad altissimo passaggio ed è, o meglio, sarebbe, uno dei tanti scorci incantevoli di Treviso: è situata proprio tra piazza Borsa e la Riviera Santa Margherita, costeggiata dal canale Roggia-Siletto, con relativa fauna di volatili acquatici; ospita inoltre un palazzo storico (Casa dei De Zottis) con affreschi esterni del XV secolo e l'ufficio informazioni turistiche, punto nevralgico della città. Fatte queste dovute premesse, la invito a guardare le foto da me allegate, a visionare la sporcizia, un misto di incuria, ruggine, guano, spazzatura e la invito a passare di là qualche volta...se ci riesce. Sì, perché il sottoportico è costantemente affollato da persone moleste, sia italiani che stranieri, ubriachi e tossicodipendenti, dai ragazzini ai cinquantenni.

Qualcuno potrebbe dire che è colpa dell'antistante supermercato, punto di rifornimento di alcolici, ma questo argomento è facilemente smontabile: quel supermercato c'è sempre stato, questo degrado no. Anzi, il supermercato è meta di famiglie, persone anziane, donne sole e sarebbe meglio evitare che ci fossero furti e aggressioni. È proprio l'incuria e l'abbandono che ha fatto di questo angolo di Treviso una triste isola senza sicurezza. Vari e numerosi, ma a quanto pare inutili seppure encomiabili, i sopralluoghi di Polizia Locale, Polizia di Stato, volontari. Il controllo del vicinato, tanto sbandierato in passato, non è efficace, i cartelli che recano il divieto di consumo di bevande alcoliche sono sistematicamente sbeffeggiati, le scritte, la spazzatura a terra e in acqua, la sporcizia, di urina e altre deiezioni, che imbrattano i muri, che silenziosi sono lì a testimonianza da più di cinquecento anni, stonano con quello che dovrebbe essere un angolo non solo incantevole, ma come detto così vicino e se vogliamo "esposto" non solo al passaggio di comuni cittadini che vorrebbero sicurezza, pace e decoro, come la sottoscritta, ma anche al giudizio dei turisti: un pessimo biglietto da visita.

Si presti anche attenzione alle strutture abbandonate, come (si veda documentazione fotografica) i parapetti arrugginiti e la guglia del ponte oramai crollata...simbolo del disastro che incredibilmente non ha destato ancora alcun intervento decisivo. A mio modesto avviso tutto ciò potrebbe essere risolto anzi tutto riqualificando la zona, con opere di pulizia e ripristino delle strutture fatiscenti. Confido in Lei e nella sua sensibilità all'argomento per risolvere la situazione.

Lettera firmata