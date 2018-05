Presentazione a Treviso del libro "I muri di Erin"

TREVISO Martedì 15 maggio, alle ore 21:00, presso l'Associazione Culturale Free Derry, in via Pinelli 17, a Treviso, si terrà la presentazione del libro "I Muri di Erin", di Gianluca Cettineo. Oltre 3000 morti, in Irlanda del Nord, tra la fine degli anni '60 e il 2000, per la contrapposizione violenta tra cattolici e protestanti, repubblicani e monarchici. Per anni, filo spinato e muri hanno diviso quartieri e zone d'influenza a Belfast e Derry. Oggi, quegli stessi muri sono le tele su cui si racconta una storia non ancora conclusa.

Gianluca Cettineo, classe 1980, racconta le divisioni etnico-sociali nord irlandesi nel suo libro d'esordio - I muri di Erin, 320 pagine a metà strada tra saggio e guida turistica - a partire proprio da queste raffigurazioni. "I muri di Erin- spiega l'autore- non sono solamente le centinaia di murales che ricoprono le case di Derry e Belfast. Attraversano le città come cicatrici, tenendo divise, ancor oggi, due comunità in lotta da secoli". Quello di Cettineo può quindi essere letto come un reportage di parole e immagini in cui lo scrittore delinea simbologie, eventi storici, denunce sociali e problemi irrisolti. Un'occasione unica per capire se e quanto è cambiato il Paese dopo gli accordi di pace del Venerdì Santo del 1998, attraverso gli occhi dello stesso popolo irlandese.