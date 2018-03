Applausi al Comunale per "Le avventure di Numero Primo" di Marco Paolini

TREVISO Dopo 20 anni dall'ultimo spettacolo andato in scena a Treviso, "Bestiario Veneto", quando portò in scena una delle panchine tolte dall'allora sindaco Gentilini, il ritorno di Marco Paolini era attesissimo e non ha certamente tradito le attese. L'artista si è esibito nel monologo "Le avvenuture di Numero Primo", un ora e 50 minuti, senza interruzioni, per un viaggio nella fantascienza che vedeva come protagonisti un uomo, Ettore Achille ed un bimbo di sei anni, Numero Primo, affidatole da una misteriosa donna. Il finale, rimane in sospeso: il giovanissimo viene rapito a Marghera (una fabbrica di ghiaccio nel futuro) da un drone che si era unito ad alcuni gabbiani che stavano attaccando i topi che infestano in questo improbabile futuro, Venezia. La risposta del "Del Monaco" all'esibizione è stata calda, emozionata. In platea anche il sindaco, Manildo e l'assessore alla cultura, Franchin oltre a tanti trevigiani che hanno riempito il teatro per uno spettacolo che aveva il retrogusto del grande evento.