Sonorità senza confini al Dump con il concerto del canadese Mehdi Cayenne

Un miscela di culture musicali differenti che dà vita a una combinazione unica di sonorità dolci e al tempo stesso graffianti che spaziano dalla chanson francese fino al post-punk e al blues, travalicando nel folk e nel funk. Tutto questo nel prossimo live domenicale al Dump, che vedrà protagonista ancora una volta la migliore musica internazionale con il canadese Mehdi Cayenne, artista poliedrico sotto le luci della ribalta nella scena nord-americana. Un concerto atteso, che chiuderà la ricca line-up di questa settimana al locale della Galleria Bailo. Sono 4, infatti, gli appuntamenti musicali in programma al Dump a partire da giovedì, con il live del trio jazz capitanato dal pianista friulano Gianpaolo Rinaldi. Due i djset: dalla serata di venerdì con gli eclettici Flick to Kick alla console, a quella del sabato, per scatenarsi insieme a Origami lab. Come mancare?

Giovedì 14 novembre – Gianpaolo Rinaldi Trio (live) + Jam Session – Grande ritorno al Dump dei live di musica jazz seguiti da Jam Session. La seconda data di questa nuova stagione in collaborazione con Treviso Suona Jazz vedrà in Galleria Bailo il concerto del Gianpaolo Rinaldi Trio.

Pianista, hammondista e compositore friulano, Gianpaolo Rinaldi si è esibito al fianco dei musicisti più significativi del Nordest italiano oltre che di artisti di caratura nazionale. Cruciale l’incontro con il contrabbassista Mattia Magatelli e il batterista Marco D’orlando, artisti con i quali ha avviato recentemente un progetto in trio. L’album d’esordio della formazione, “Suspension”, pubblicato per l’etichetta Birdland Sounds, si concentra sul rapporto tra la figura del funambolo (con particolare riferimento alla personalità di Philippe Petit) e quella del musicista improvvisatore, umanità alla costante ricerca di delicati equilibri con la natura, con il momento e con sé stessi. Ore 21.00

A seguire, Jam Session. L’appuntamento dedicato alle performance sperimentali e alla condivisione aperto ai musicisti, abili e non, che potranno mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori insieme ad altri strumentisti, magari creando anche future collaborazioni! Chitarristi e i Bassisti sono invitati a portare il loro strumento! Tastiere e Batteria saranno a disposizione in loco. Ore 22.00.

Venerdì 15 novembre – “The Zapping Session - Italian Edition” con Flick to Kick – La migliore selecta tricolore dei Flick to Kick, il progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier, duo unico e assolutamente eclettico che propone uno show sempre nuovo e sorprendente. Ore 21.30.

Sabato 16 novembre – “Origami lab” con Riccardo Piazza, Gilo e Marco Pech – Nuovo appuntamento con Origami lab. Ad affiancare Gilo e Marco Pech alla console, un ospite speciale: il talentuoso dj, collezionista e label manager Riccardo Piazza. I suoi set dal tocco melodico e ricercato spaziano tra techno, house, trance ed electro, rendendo difficile includerlo in un genere. È co-fondatore di “Where We Met”, una delle etichette discografiche più riconosciute nell'ambito underground internazionale con 11 dischi all'attivo. Ore 21.30.

Domenica 17 novembre – Mehdi Cayenne (live) – Nato in Algeria, Mehdi Cayenne è cresciuto in Canada, tra Québec, Acadia e Ontario. Cantautore, poeta, attore e cabarettista, si è esibito in caffè, bar, auditorium, ospedali, palestre, foreste e teatri, riscuotendo recensioni entusiastiche lungo un percorso iniziato all'età di sei anni. Nel 2011 lancia il suo primo album, "Luminata", seguito nel 2013 da "NA NA BOO BOO". Il 2016 è l'anno del suo terzo disco, "Dawn". Nel suo ultimo album, “Radio batata”, uscito nel febbraio 2019, mescola magistralmente punk e funk, folk e blues. Ore 21.00.