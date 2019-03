Al Dump di Treviso la magia del pianoforte di Mimosa

Dal rock al funk fino a un nuovo interessantissimo live. Ancora un weekend di musica per il DUMP, che in galleria Bailo vedrà alternarsi due dj di grande energia e un concerto di altissimo livello. Si parte venerdì col djset di Roger Ramone, la superstar veneta del rock e del punk, si prosegue sabato con la selezione funk e disco del coneglianese Dan Delgado, si chiude infine domenica con un live d’eccezione: arriva infatti a Treviso la milanese Mimosa, astro nascente della musica italiana prodotta da La Tempesta di Davide Toffolo. Come mancare?

Venerdì 22 marzo – Sounds con Roger Ramone – il Maximum DJSet di Ruggero Roger Ramone Brunello ci farà saltare in aria! Sounds toccherà "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro.

Sabato 23 marzo – La Disco Suite con Dan Delgado – Con la primavera arriva anche La Disco Suite di Dan Delgado, che promette un bel po' di good vibes all'interno della Spring Collection compilata per l'occasione. Cinedelic rhythms, Italian funk, Afro boogie, Cosmic & Baia Anthems, Disco Classics.

Domenica 24 marzo – Mimosa live – Mimosa Campironi, milanese di nascita, vive a Roma dove si divide fra musica, cinema e teatro. Col suo primo album La Terza Guerra, prodotto nel 2015 grazie al supporto di una campagna con Musicraiser riceve la candidatura agli MTVAWARDS come BestNewGenerationArtist. Parallelamente alla carriera musicale e in piena scrittura di quello che sarebbe stato l’anno dopo il suo ultimo disco “Hurra!”, nel 2016 interpreta Giulietta al Globe Theatre di Roma nel “Romeo e Giulietta” di Gigi Proietti, mentre in un secondo momento incarna il personaggio di “Elisa, spirito di una ragazza in coma” nel musical LoFi “Cinque Allegri Ragazzi Morti”, tratto dal fumetto di Davide Toffolo. Registrato fra Roma e Genova, prodotto da Filo Q e fortemente voluto da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nella seconda metà di Ottobre 2018 esce “Hurra!” per La Tempesta Dischi. Quasi interamente composto al pianoforte da Mimosa, questo disco gode anche la prestigiosa collaborazione alle ritmiche di Andrè Ferrari dei newyorkesi Snarky Puppy.