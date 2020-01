Arte, cultura e divertimento per i più piccoli con “Prenotato alle quattro”

Nuove attività didattiche ai Musei Civici fra percorsi e atelier per grandi e piccini. Parte sabato 11 gennaio con “In viaggio a braccetto con Arturo e Gino” il progetto “Prenotato alle quattro”, proposto per il 2020 dal Comune di Treviso insieme a Coopculture (la coordinatrice è Ilaria Simeoni) per avvicinare alla cultura e agli ambienti museali i bambini, anche grazie alle importanti collaborazioni con Gli Alcuni, con l’illustratrice per l’infanzia Chiara Tronchin e Nicoletta Biondo di ConservArte. Tutti i sabati pomeriggio ci sarà un operatore didattico pronto a soddisfare ogni curiosità e a far scoprire le meraviglie dei musei: visite a tema, laboratori e la grande novità delle visite dedicate a tutta la famiglia per vivere insieme l’esperienza al museo.

I “percorsi per tutti”, al Museo Bailo, della durata di 60 minuti (biglietto: 10 euro, massimo 25 persone) proseguiranno il 1 febbraio, sempre al Bailo, con “Tutte le donne del Museo” (storie, racconti e visi da scoprire) e l’8 febbraio al Museo di Santa Caterina “Un pomeriggio insieme a Ludovico Pozzoserrato”. Il ciclo di appuntamenti si concluderà il 14 marzo con “Di Fili intessuti d’oro”, una passeggiata tra fili d’oro.

Ci saranno inoltre “Attività per Famiglie” (un bambino accompagnato da 1 adulto, 90 minuti, biglietto 10 euro) che partiranno il 25 gennaio con “Da grande voglio fare il restauratore”, piccolo workshop dedicato a grandi curiosi (per bambini da 7 a 12 anni) a Santa Caterina. Si proseguirà sempre a Santa Caterina il 15 febbraio con “Ma lo sapete chi erano i veneti?”, dedicato ai ritrovamenti speciali e un alfabeto tutto da decifrare (dai 5 agli 8 anni) e il 21 marzo al Museo Bailo con “Zerotre, cu-cù è primavera!” (da 1 a 3 anni), in programma al Museo Bailo.

Infine l’”Atelier per Bambini” (90 minuti, biglietto 5 euro) che partirà l’8 febbraio a Santa Caterina con “Lodovico Pozzoserrato dal generale al particolare” (per bambini da 5 a 10 anni), il 15 febbraio “Al Museo Bailo con Portatile dei Mini cuccioli! (da 4 a 6 anni), il 29 febbraio sempre al Bailo con Pittura e Luce, arte e architettura (dagli 8 agli 11 anni). Il 7 marzo, a Santa Caterina, ci sarà invece “Impariamo a scrivere una lettera capitolare” (da 7 a 12 anni) e il 28 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina, “Ascoltiamo la storia di Orsola, principessa bellissima (dai 5 agli 8 anni).

Ma le novità non finiscono qui: da quest’anno ci sarà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno al museo e di effettuare visite su misura per tutte le scuole di ordine e grado. Infatti, accanto alla proposta per la fruizione libera, ci sarà sempre la possibilità di prenotare una visita didattica o un laboratorio per le scuole e le visite in orario o fuori orario per il pubblico adulto. Inoltre, continuano le visite alla grande mostra “Natura in Posa – Capolavori dal Kunsthistorisches Museum in dialogo con la fotografia contemporanea”, con una didattica inclusiva e pensata per il pubblico dei più piccoli che sta contando già più di 250 classi prenotate.