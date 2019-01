Il trevigiano Nicola Lunardon ospite di Marco Liorni su Rai Uno

Nicola Lunardon, Fondatore e Presidente di House to House di Treviso, è stato invitato in trasmissione da Marco Liorni, a Italia Sì, la trasmissione che fa registrare ascolti di circa due milioni di telespettatori. Tratta tematiche importanti, come i drammi della vita quotidiana di persone che stanno attraversando un periodo difficile. L’imprenditore è sceso in campo per portare un po’ di felicità alla signora Antonella da Muccia, che sta vivendo una situazione molto difficile: vive ancora nelle casette di legno, a seguito del terremoto di Amatrice del 2016. Racconta il suo dramma, chiede aiuto al programma perché costretta a vivere in mezzo alla muffa e ai funghi, l’umidità è diventata ingestibile. Ha chiesto di avere un’asciugatrice, che le potesse semplificare la vita. Da qui la scelta di Marco Liorni di invitare proprio Nicola Lunardon a scendere in campo: fa emozionare tutti regalandole non una semplice asciugatrice, ma la AsciugaStiratrice, creata da House to House, l’Azienda trevigiana. Lunardon, dopo aver sentito il dramma di queste famiglie, decide immediatamente di regalare tre AsciugaStiratrici a tre famiglie che vivono da anni in queste condizioni terribili. Marco Liorni invita altri imprenditori a seguire l’esempio di Nicola Lunardon e a farsi avanti per compiere questi gesti importanti, per aiutare chi è in difficoltà.

L’appello di Nicola Lunardon si può leggere nei suoi profili social. Scrive: “Moltissime famiglie a Muccia stanno vivendo un enorme dramma. Ringrazio Marco Liorni per avermi invitato in trasmissione a Italia Sì - Rai Uno e sono felice di aver contribuito a migliorare la qualità della vita di alcune famiglie. Non è come riavere indietro le loro case e la loro vita, ma grazie all’AsciugaStiratrice Agento potranno avere un ambiente molto più sano in casa. Lancio un appello ad altri amici imprenditori affinché diano a loro modo un sostegno. Piccoli gesti che nel bilancio di un’azienda cambiano poco, ma nel bilancio della vita di queste persone possono cambiare tutto. Forza. Insieme possiamo fare grandi cose!” Un bel gesto quello di Nicola Lunardon, che dimostra ancora una volta la grande sensibilità del popolo veneto.