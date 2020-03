Concessionaria Carraro: officine sempre aperte per mezzi servizi pubblici essenziali

In tempi di emergenza è fondamentale garantire alcuni servizi pubblici. Ci sono ammalati da ricoverare negli ospedali, forze dell’ordine che devono garantire la sicurezza del territorio, supermercati da rifornire di generi di prima necessità, lavoratori impegnati in importanti mansioni che devono raggiungere i luoghi di lavoro a bordo di mezzi pubblici, rifiuti da raccogliere lungo le strade. Mansioni e servizi che richiedono l’utilizzo di automezzi perfettamente funzionanti. Carraro concessionaria di Susegana, che con la sua rete di vendita è presente nelle province di Belluno, Treviso, Udine e Venezia, sfodera la sua anima “sociale”, di azienda attenta alle necessità della comunità, e, in ottemperanza alle disposizioni governative, mette a disposizione le proprie officine per eventuali riparazioni, o soccorso, ad auto, van e truck che dovessero necessitare di interventi impellenti per garantire i servizi pubblici oggi più importanti.

«In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese, mentre l’attività di vendita nei nostri showroom è sospesa -spiegano gli amministratori dell’azienda, Ruggero e Giovanni Carraro- intendiamo mettere a disposizione tutta la nostra esperienza, maturata in oltre 40 anni di attività, che è fatta di costante attenzione alle esigenze del cliente. Oggi la nostra priorità è garantire l’assistenza a tutti i mezzi che sono impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19».

Oltre a tenere aperte le officine di Nervesa della Battaglia, Sedico, Treviso e Pradamano, il Gruppo Carraro mette a disposizione, grazie allo smart working, la propria rete di operatori e consulenti ‘on line’ che potranno essere contattati, dal lunedì al venerdì comodamente da casa, dal pc o smartphone. «A quei lavoratori che devono muoversi con il mezzo di servizio o il mezzo proprio per raggiungere i luoghi di lavoro oggi in prima linea diciamo, oltre al nostro grazie, che ci troveranno sempre al loro fianco, in qualsiasi momento necessitino di un intervento. Perché la nostra rete vendita può fermarsi nell’interesse del nostro Paese, loro no»: conclude Carraro.