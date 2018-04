Passaporto: ecco come i trevigiani potranno prenotarlo on line

TREVISO Importante novità nei servizi che la Questura di Treviso offre ai cittadini. Dal prossimo 16 aprile i trevigiani potranno prenotare on line l'appuntamento per consegnare la documentazione utile al rilascio del passaporto ed evitare così inutili code agli sportelli. L'allerta della Questura di Treviso, è rivolta soprattutto ad aziende e scolaresche: l'appuntamento per la consegna dei documenti va prenotato per tempo proprio per non rallentare il lavoro degli impiegati addetti a questo prezioso servizio. L'ufficio passaporti è per la polizia trevigiana uno dei fiori all'occhiello. Nel solo 2017 sono stati consegnati nella Marca ben 35mila passaporti (con un aumento di 2mila documenti ogni anno).

Gli orari degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 16. E' prevista una finestra quotidiana, dalle 8.30 alle 9, per le urgenze che devono ovviamente essere motivate a dovere (possono essere lutti o motivi di salute ad esempio). Attualmente l'ufficio si occupa di 50 pratiche circa al mattino e 12 il pomeriggio.

Tempi di consegna: circa 15 giorni al massimo.

Costi: l'utente deve pagare per avere il passaporto, in spese di vario tipo, circa 100 euro.

Da esibire all'appuntamento: un documento valido, copia fronte-retro dello stesso e codice fiscale

Per la prenotazione: cliccare qui

Per ulteriori informazioni: 0422-248216 o www.poliziadistato.it, alla voce "passaporti" o questure.poliziadistato.t/treviso al link "rilascio passaporti e modulistica"