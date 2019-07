A Treviso torna la pedalata vintage di Itala Pilsen

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Torna a Treviso sabato 6 luglio l’Itala Pilsen Day, la giornata dedicata alla storica Pils nata nel 1919 e capace ancora oggi di esprimere tutto il sapore di un’epoca. Itala Pilsen, che quest’anno festeggia i primi cento anni di vita, permetterà di fare un salto nel tempo alla riscoperta dei sapori e dei valori di una volta: quelli del primo dopoguerra con la nascita di Itala Pilsen, fino agli indimenticabili anni 60, quando il marchio divenne il quarto produttore di birra italiano. Itala Pilsen Day darà la possibilità di vivere, in un’incredibile atmosfera vintage, un’esperienza dal gusto autentico proprio come quello della storica Pils italiana non pastorizzata. Centinaia di appassionati delle due ruote saranno protagonisti di una pedalata conviviale in stile retrò per le vie di Treviso che partirà alle 11.30 da Piazzetta Aldo Moro, dietro Piazza dei Signori (appuntamento dalle 9.30) e attraverserà il centro storico della città. Il percorso terminerà al Parco di Villa Margherita dove dalle 13.30 è in programma un imperdibile picnic per rilassarsi in compagnia, vivere le esperienze dei corner vintage (Barber Shop, Make Up Corner, Vintage Musician e Vintage Dance Floor per imparare i primi passi di swing e fox trot) e soprattutto sorseggiare Itala Pilsen, la Pils non pastorizzata che mantiene ad ogni sorso la freschezza della birra come appena spillata in birrificio.

Itala Pilsen Day proseguirà poi per tutti i trevigiani con feste organizzate dall’ora dell’aperitivo (18.30) al dopocena presso il Bar Ganassi in Via Piave 75, la Pizzeria Da Carla in Viale Fellisent 19 e Bastian Osteria in Via dei Da Prata 24. Dress Code: vintage style (Classic Tweed, Bohemien, Steampunk o primi '900).

