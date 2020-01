Camerieri speciali per la cena dei tifosi del Benetton rugby

«Per noi è la quarta volta ed è sempre un’esperienza bellissima»: le parole di Maurizio Cappellazzo, co-titolare con Luciano Cendron dell'osteria "Per Bacco" di via Cisole, tradiscono ancora una forte emozione ricordando una cena, davvero speciale, che si è svolta lo scorso 17 gennaio e ha visto la partecipazione di nove giovani dell'Associazione Italiana Persone Down. In nove, tra ragazzi e ragazze, otto camerieri e un ragazzo impegnato in cucina, supportati da quattro accompagnatori dell’associazione, hanno servito ai tavoli durante una cena dedicata ai tifosi del Benetton rugby. Presenti i due club di rugby di Treviso (rugby club Trevisan e il supporters club) nonché due giocatori dei "Leoni". Questi "fantastici ragazzi" -come tutti i presenti li hanno definiti- hanno prima ricevuto, fatto accomodare a tavola gli ospiti e poi servito antipasti, primi piatti, secondi e il dolce, sempre presentando ogni pietanza ai commensali.