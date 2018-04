Nel week end i festeggiamenti per i 500 anni di Porta San Tomaso

TREVISO Nei giorni 21 e 22 aprile l’associazione Treviso Sotterranea e l’Amministrazione Comunale desiderano festeggiare, insieme ai cittadini trevigiani, il cinquecentenario di Porta San Tomaso, uno dei monumenti più belli e significativi della città. Porta San Tomaso è la terza porta della fortezza rinascimentale veneziana ed è stata costruita nel 1518, quando la guerra con la lega di Cambrai era già conclusa. E’ l’edificio più maestoso della cerchia muraria, è stato costruito dal Podesta’ Paolo Nani e progettato probabilmente dall’architetto Guglielmo il Bergamasco. La struttura, ricca di decorazioni e completamente ricoperta di pietra d’Istria, presenta una particolare copertura in piombo e legno che culmina con la statua di san Paolo, tributo alla vanità del podesta’. La porta, costruita a scopo celebrativo, riprende gli schemi architettonici degli archi trionfali romani.

L’Associazione Treviso Sotterranea desidera approfittare di questa ricorrenza per offrire ai cittadini una un’ulteriore occasione per prendere coscienza dell’eredità storica e artistica della città e conoscere meglio uno dei monumenti simbolo di Treviso. Questo evento si inserisce fra le molteplici attività che l’associazione svolge che vanno dall’esplorazione alla didattica nelle scuole, dalle visite con i soci alle conferenze, dalle mostre alle pubblicazioni. Tutte attività volte a valorizzare l’eredità storica e a rendere i cittadini custodi consapevoli del proprio patrimonio monumentale. Questo fine settimana sarà dedicato completamente a porta San Tomaso e alla sua conoscenza; per l’occasione sarà possibile visitare anche la sala d’armi della porta dove l’associazione ha collocato una piccola esposizione che permetterà ai visitatori di conoscere meglio le porte monumentali della città e scoprire le nuove indagini fatte dall’associazione.

I festeggiamenti inizieranno sabato 21 alle ore 15 con una cerimonia ufficiale che culminerà con il taglio della torta e un brindisi. Dal pomeriggio di sabato e per tutta domenica l’associazione si renderà disponibile a spiegare ai cittadini il sistema difensivo della porta nel suo complesso facendo loro scoprire curiosità e particolari nascosti. Il programma dell’evento è allegato. “La cura del nostro patrimonio artistico ed architettonico è sempre stata al centro degli interessi di questa Amministrazione – dichiara l’Assessore Luciano Franchin – ringrazio l’Associazione Treviso Sotterranea che concretamente ci accompagna nella conoscenza delle bellezze della nostra Città”.