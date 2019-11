Torna “Fiori d’Inverno”: le mostre nelle terre del radicchio IGP Rosso e variegato di Castelfranco

È il “Fiore che si mangia”, nelle due varietà Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, il protagonista assoluto della rassegna che valorizza un prodotto d’eccellenza e le tradizioni gastronomiche del territorio in cui nasce. Dall’8 Novembre 2019 al 22 Marzo 2020 torna infatti l’appuntamento con Fiori d’Inverno, la rassegna gastronomica interprovinciale dedicata al Radicchio IGP curata da UNPLI Treviso in collaborazione con le Pro Loco ed il Consorzio di Tutela del Radicchio. L’iniziativa, nata nel 2006, giunge quest’anno alla 14^ edizione segnando un traguardo importante che l’ha vista crescere nel numero di appuntamenti, nella qualità delle proposte turistiche e gastronomiche e nelle partnership attivate.

Saranno 11 quest’anno le manifestazioni che compongono il calendario della rassegna. 11 tappe in cui il visitatore potrà incontrare il meglio della gastronomia locale con ricette tipiche a base di radicchio, visitare città e luoghi ricchi di storia, arte e cultura. Chi ama la natura avrà l’occasione di scoprire il Parco Regionale del Fiume Sile, un’oasi naturale che impreziosisce il territorio di produzione del Radicchio IGP e rende unica questa cicoria. È infatti l’acqua del Sile l’elemento naturale imprescindibile nella produzione dello “Spadone trevigiano”: sono proprio queste speciali acque di risorgiva a rendere possibile l’affascinante processo d’imbianchimento che trasforma un prodotto sfibrato e al limite della sopravvivenza nel “Fiore che si mangia”.

Cuore pulsante di “Fiori d’Inverno” sono le feste della tradizione che si snodano dall’autunno per tutto il corso dell’inverno e che troveranno l’apice nell’Antica Fiera del Radicchio Rosso di Treviso IGP che si terrà a Treviso, città che dà il nome alla denominazione. Gli ingredienti per soddisfare il palato dei numerosi visitatori ci sono tutti: stand gastronomici fornitissimi, capaci di riportare sulle tavole, con la semplicità di un tempo, i piatti della tradizione, le mostre-mercato e le mostre-concorso dove i produttori locali esporranno, in sana competizione, il loro prodotto, il folclore con l’animazione di gruppi storici e le gare gastronomiche tra istituti alberghieri.

FIORI D’INVERNO 2019-2020

Dal 8 al 24 novembre 2019 Rio San Martino di Scorzè (VE): 38^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP

Dal 29 novembre al 1° dicembre 2019 Spresiano (TV): Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP

Dal 28 novembre al 1° dicembre, 5-8 dicembre, 12-16 dicembre 2019 Martellago (VE): 32^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo

Dal 6 all’8 dicembre 2018 Treviso (TV): 112^ Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP

14 e 15 dicembre 2018 Mogliano Veneto (TV): 35^ Mostra del Radicchio Rosso

Dal 10 al 12 gennaio e dal 16 al 19 gennaio 2020 Zero Branco (TV): 27^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo

Dal 17 al 19 gennaio 2020 Preganziol (TV): 49^ Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso IGP

12 gennaio 2020 Mirano (VE): Festa del Radicchio

Dal 24 gennaio al 4 febbraio 2020 Dosson di Casier (TV): 34^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson

8 e 15 marzo 2020 Roncade (TV): PrimaVera in Festa

22 marzo 2020 Quinto di Treviso (TV): Colori e Sapori di Primavera - 15^ Mostra Mercato