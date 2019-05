Il cantautore Roberto Casalino protagonista a Musicart

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si rinnova l'appuntamento con i percorsi formativi proposti da MusicArt, la cittadella della musica nata a Treviso da un’idea di Francesco Zanini. Sabato 11 e domenica 12 maggio la sede di via Castagnole 20/h ospiterà il cantautore Roberto Casalino, docente della masterclass "Scrittura e composizione di una canzone". Un fine settimana intenso in cui l'artista tratterà diversi aspetti legati ai brani e al mondo della musica: dalla struttura di una canzone, allo sviluppo di una melodia efficace, dalla realizzazione di una demo con l’ausilio della tecnologia, alla figura dell’editore e il supporto di una major, fino al ruolo dell’autore nell’industria musicale e alle “regole” della radiofonicità. Ad una prima parte più teorica, seguirà un laboratorio pratico, che si concluderà con l’ascolto di un brano inedito per ciascun partecipante e l’analisi del cantautore romano. Roberto Casalino, dopo aver firmato nel 2008 per Giusy Ferreri i singoli di successo “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, colleziona in breve tempo una serie di pezzi in classifica scrivendo per artisti come Emma Marrone, Annalisa, Francesca Michielin e Alessandra Amoroso, per cui ha aperto diversi concerti. Di rilievo anche le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa Toffoli e Antonello Venditti, oltre a quelle con artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno e Fedez. Vanta, sempre in qualità di autore, diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, in particolare quella con Marco Mengoni che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L’essenziale”. Dal 2010 è autore in esclusiva per Universal Music Italia e ha all’attivo tre album. Da novembre 2017 è nel cast degli autori della nuova edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”. MusicArt, studio di registrazione trevigiano con spazi per sale prove e incontri a tema, si riconferma ancora una volta polo attrattivo per grandi nomi della musica italiana, da cantanti pop a jazz, passando per abili strumentisti ed esperti di tecnologie musicali innovative. I percorsi formativi proposti sono pensati per tutti gli artisti, musicisti e cantanti della provincia di Treviso e non solo, che vogliono approfondire temi legati al mondo della musica e implementare la propria formazione. Una imperdibile opportunità per interagire con chi ha fatto della propria arte un mestiere.