Al Dump tre serate esplosive tra funk e rock

Tre DjSet esplosivi per scatenarsi sul dancefloor a suon di Funk e Rock. È questo l’elettrizzante programma per il weekend del Dump, il locale della galleria Bailo che questa settimana propone una raffica di detonazioni sonore tutte da ballare. Si parte venerdì con l’atteso ritorno in console di Mr.Waco all’insegna del Big Beat e del Funky Break, si prosegue sabato con la brillante selecta curata da Ale AO, si chiude infine domenica insieme a Roger Ramone e alla sua la miscela energetica di ritmi iridescenti. Come mancare?

Venerdì 17 gennaio – “Sweet'n'Sour” con Mr. Waco – Mr. Waco ritorna al Dump con tutto il meglio del Big Beat e del Funky Break: una selezione trasversale di vinili per farvi ballare ricercatissima musica Elettronica, Hip Hop, BreakBeat, Rock e R&B. Ore 21.30

Sabato 18 gennaio – “Wax” con Ale AO – Ale AO ci travolgerà con la sua miscela brillante e rigorosamente vinilica a base di Funk, Jazz, Disco, Afro e Dub. Ore 21.30

Domenica 19 gennaio – “Sounds” con Roger Ramone – Nuovo appuntamento con il Maximum DjSet del mitico Roger Ramone: un arcobaleno esplosivo che illuminerà il dancefloor con "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock, all'Electro. Ore 19.30.