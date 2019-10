Nozze d'oro a Fiera: Sergio e Luigina festeggiano i 50 anni di matrimonio

Il prossimo 18 ottobre festeggeranno i 50 anni di matrimonio, le nozze d’oro. Era l'autunno del 1969 quando, nella chiesa di Fiera a Treviso, Sergio Silvestrini, oggi 73 anni ed originario di Casale sul Sile, e Luigina Caldato, 71enne di Paderno di Ponzano, convolarono a nozze. «Sono sempre stati uniti a parte qualche lite quotidiana -raccontano i figli Denis ed Elisa- ma ferrei nel cammino». Sergio ha svolto per tanti anni la professione di falegname presso la ditta "Panto" di San Biagio di Callalta mentre Luigina ha sempre fatto la magliaia in proprio. I coniugi, da ben 50 anni, vivono a Treviso. Grande l'emozione per un traguardo davvero non comune. Dalla redazione di Trevisotoday un forte abbraccio a Sergio e Luigina.