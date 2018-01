Sesso, cosa dicono le stelle degli amanti per questo 2018?

TREVISO L’Oroscopo per alcuni è una fede, per altri una grande sciocchezza, per i fedifraghi è sicuramente una sorta di porto sicuro: se hanno un caratteraccio è colpa del loro segno, se gli capita una giornata storta è sicuramente a causa di Saturno contro e l’ascendente, poi, è sicuramente il motivo di quel loro strano “hobby” del tradimento. Le previsioni astrali di questo nuovo anno sono state attese con ansia dai traditori che ovviamente si auguravano un 2018 ricco di grandi successi in ogni campo, primo su tutti, ovviamente, quello fuori dai confini del loro matrimonio. Incontri-Extraconiugali.com ha chiesto ad un esperto astrologo di studiare le congiunzioni astrali per carpirne tutti i segreti e fornire ai fedifraghi l’oroscopo di questo nuovo anno.

Di seguito le previsioni esclusive. Non è una novità che i segni di acqua; Cancro, Scorpione, Pesci; abbiano un carattere sensibile, a tratti vulnerabile e che si lascino spesso trasportare dai sentimenti. Proprio per questo avranno un anno ricco di “avventure”, ogni nuovo incontro gli sembrerà un’occasione unica e irripetibile da cogliere al volo, e loro da abili pescatori tenderanno sempre i loro ami verso le prede più appetitose. Che il mare è pieno di pesci lo sanno tutti, ma solo i veri segni d’acqua sanno come catturali tutti nelle loro reti di seduzione.

La creatività, la voglia di novità e l’estro dei segni di aria; Gemelli, Bilancia Acquario; la faranno da padrone in questi 365 giorni. Sarà per loro l’anno della fantasia e delle fantasie. Tutti i sogni che per un motivo o per l’altro avevano chiuso in un cassetto o, come la recente letteratura insegna, in qualche stanza dei giochi, torneranno a far capolino nella loro vita e nelle loro camere da letto. Un anno scoppiettante insomma, d’altronde dai segni d’aria non potevamo che aspettarci fuochi d'artificio.

Il pragmatismo e la prudenza dei segni di terra; Toro, Vergine, Capricorno; sarà messa a dura prova da quest’anno. Vere e proprie scosse di passione faranno tremare i nostri fedifraghi che si aggrapperanno con forza ai loro amanti. Le relazioni con fondamenta solide sopravvivranno anche a nuove conoscenze con una magnitudo altissima. Quelle più deboli crolleranno come castelli di carta, ma nessun timore ci sarà sempre un nuovo asso nella manica da giocare. Chi meglio di loro ha piedi ben piantati in terra?

Per i segni di fuoco; Ariete, Leone, Sagittario; sarà un anno ricco di bollenti spiriti. Più di tutto a portare scompiglio sarà un nuovo vulcanico incontro, un’esplosione di calda energia che, come lava, travolgerà ogni settore della loro vita. Si troveranno a camminare sui carboni ardenti di rischiose relazioni ma a chi, come loro, è abituato a giocare con il fuoco sembrerà solo un modo adrenalinico di trascorrere il tempo. Per i fedifraghi, come per le fenici, è naturale risorgere dalle proprie ceneri. “I presagi astrali sembrano promettere ai fedifraghi un anno ricco di avventure e novità. Non abbiamo alcuna certezza per il futuro ma io, dalla mia, sono certo che continueranno sempre a vedere e far vedere le stelle ” dichiara Alex Fantini fondatore del portale.