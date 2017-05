Treviso Street Festival presenta "Cities": una rivista dedicata alla fotografia di strada

VILLORBA La prima edizione di Treviso Street Festival è alle porte. Da venerdì 26 fino a domenica 28 maggio, nella vasta cornice del ModularSpace di Villorba, arriveranno 25 artisti da tutta Italia, 5 food trucks e un'infinita serie di performance musicali, esibizioni, workshop e molto altro ancora, in un'area espositiva di ben 1500 metri quadrati.

Tre giorni all'insegna del divertimento giovane e ricercato, per un evento che si propone di far apprezzare allo spettatore "la strada" attraverso l'Arte e le sue manifestazioni. Tra i tanti eventi in programma, il primo giorno ci sarà la presentazione di una nuova fanzine dedicata al mondo della fotografia di strada. Il titolo è Cities. Si tratta di un progetto editoriale, curato da Italian Street Photography, nato per offrire al pubblico uno spaccato cittadino con differenti punti di vista, dando sempre precedenza alla visione presa "dalla strada". Raccontare è il fondamento dell’avventura che spinge qualcuno con una macchina fotografica per le strade del mondo. Lo scorso 22 e 23 aprile, in sei città Italiane, è partito il progetto Isp Experience, una vera e propria produzione condivisa per la realizzazione di questo progetto. Il risultato finale, selezionato dal ceo di Isp Angelo Cucchetto e dal noto autore e fotoreporter Graziano Perotti, sarà presentato venerdì sera, alle ore 21, all'interno del festival trevigiano. A quest'anteprima nazionale seguiranno le presentazioni al FujiFilm X Revolution Tour del 24 giugno a Milano (con un talk dedicato alla Street Photography a cura di Isp) e successivamente, durante l’estate, in alcuni eventi di fotografia. La rivista verrà distribuita online da Ispsul, sito di Italian Street Photography, al prezzo di 10 euro a copia (più spese di spedizione raccomandata). Un progetto da tenere d'occhio per capire in che direzione si sta muovendo oggi la fotografia di strada in Italia.