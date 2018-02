A Treviso arriva la domenica dedicata ai tatuaggi: ecco la sfida "Home Ink"

TREVISO Domenica 25 febbraio l’Home Rock Bar di Treviso si eleva ad impero dei tatuaggi, scatta infatti la settima edizione di “Home Ink”, il party-tattoo in collaborazione con lo studio Klinik Piercing Tattooing. Sarà una autentica sfida a suon di inchiostro per aggiudicarsi il premio della creazione sulla pelle più bella e incisiva.

Durante il party i partecipanti “tattoo-lovers” saranno chiamati dal presentatore Bin Jonatan a sfilare davanti alla giuria e alle telecamere che proietteranno i loro tatuaggi sugli schermi del locale. A questo punto la giuria di professionisti del settore e il pubblico daranno un voto, al termine i giudici si ritireranno per sommare tutte in punteggi e decretare i vincitori che si aggiudicheranno i premi per ogni categoria: small (tatuaggio sotto i 15 cm), medium (tra i 15 e i 25 cm) e large (sopra i 25 cm). La serata sarà ritmata da spettacoli e show di Massimo Viafora, e ci sarà anche un Art Corner firmato Strana Bottega, dove gli artisti potranno creare capi unici realizzati con svariate tecniche, aerografati, timbrati, dipinti, serigrafati e patchati. Che la vostra tattoo catwalk abbia inizio.