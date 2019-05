Al "Dal Monaco" lo spettacolo degli allievi di "Danzainsieme"

In previsione dell’atteso saggio accademico di fine anno, gli allievi della rinomata scuola di danza Danzainsieme di Manuela Pagot (che nella foto qui in alto sono ritratti in occasione del Galà lirico “Gioachino Rossini e il Belcanto” del 10 gennaio scorso, organizzato dall’Associazione Lirica Trevigiana) si esibiranno sul palco del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso sabato 25 maggio, alle ore 20.30, e in replica domenica 26 maggio, alle ore 17.

Lo spettacolo, che vedrà impegnati allievi di ogni età e livello accademico, si aprirà con la performance dei più piccoli (allievi dai 3 anni di età), che interpreteranno le fiabe di Andersen. La seconda parte porterà in scena l’amore e sarà performata dagli allievi nelle diverse discipline: dalla danza classica, alla contemporanea, fino alla moderna, passando per l’hip hop e la commercial. I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso la scuola (Manuela 349.3685994) oppure il giorno stesso dello spettacolo, recandosi alla biglietteria del teatro un'ora prima del suo inizio.