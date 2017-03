Le Beccherie ospita i grandi chef d'Italia e il tiramisù diventa antipasto

TREVISO Inizierà con una provocazione, il Tiramisù in antipasto, il ciclo di serate stellate in programma a Le Beccherie. Lunedì 13 marzo infatti, Leandro Luppi, chef de La Vecchia Malcesine, 1 stella Michelin, interpreterà i prodotti del Lago in un menù gourmet dedicato a chi ama la grande cucina e lo farà con piatti degni di veri e propri colpi di scena.

Quaranta i posti disponibili per l’evento di apertura di una rassegna che di mese in mese vedrà le porte de Le Beccherie aprirsi ai grandi della ristorazione italiana e non solo, con una proposta accattivante e completa, dall’antipasto al dolce, alla portata di tutte le tasche. Ai vari chef che si alterneranno ai fornelli verrà lasciata carta bianca circa i piatti da presentare in tavola, con una sola richiesta: tra le portate deve essere presente anche il Tiramisù, in omaggio al dessert codificato per la prima volta proprio qui, grazie all’abilità culinaria di Alba Campeol, ai tempi titolare del locale. “Questa iniziativa ha una duplice finalità. – Afferma Paolo Lai, imprenditore proprietario de Le Beccherie. – La prima è offrire a Treviso un ciclo di appuntamenti dedicati alla grande cucina. La seconda è continuare a promuovere il nostro piatto simbolo, il Tiramisù, chiedendo a grandi chef di interpretarlo a loro modo. Luppi, ad esempio, ne farà addirittura un antipasto. “

Dall’entrée di benvenuto al dessert, la serata del 13 marzo offrirà un’escalation di sapori che saranno serviti in abbinamento a una selezione delle etichette di Balan Srl, beverage partner dell’evento. Caffè e piccola pasticceria concluderanno la serata, al termine della quale i quaranta fortunati convitati potranno conoscere l’artefice della cena, Leandro Luppi, che li raggiungerà in sala.

Costo della serata: € 85, prezzo comprensivo dei vini abbinati alle singole portate.

Orario: arrivo a partire dalle 20:00, inizio della cena alle 20:30