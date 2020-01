Da agosto al via il nuovo collegamento Treviso-Tirana con Wizz Air

Wizz Air, compagnia aerea low cost dell'Europa centrale e orientale, ha annunciato oggi 5 nuove rotte dall’Italia a Tirana a partire dall’estate 2020. Sia i passeggeri per affari che quelli per piacere di Bergamo, Bologna, Verona, Treviso e Pisa beneficeranno di frequenti collegamenti per raggiungere la capitale albanese e godere della sua storia e architettura, nonché del buon cibo e della grande ospitalità dei cittadini. I prossimi collegamenti WIZZ a basso costo per Tirana inizieranno il 29 marzo. I biglietti possono già essere prenotati su wizzair.com e sull'app mobile della compagnia aerea con tariffe a partire da un minimo di 29,99 euro (Solo andata, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a 55x40x23 cm).

In risposta alle richieste dei suoi clienti e con l’impegno di creare sempre più opportunità di viaggio più convenienti, Wizz Air continua ad espandere la propria rete dall'Italia, offrendo nel 2020 un totale di 101 rotte verso 13 Paesi disponibili da 13 aeroporti italiani, che contribuiranno ulteriormente allo sviluppo del turismo in entrata e in uscita e a migliorare i legami commerciali tra i Paesi.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: «Wizz Air è fortemente impegnata nella creazione di nuove opportunità per i suoi passeggeri albanesi e oggi siamo entusiasti di poter raddoppiare il numero di rotte che operiamo a Tirana e annunciare cinque nuove rotte dalla capitale dell'Albania per l'Italia. Riteniamo che queste rotte rappresentino un altro importante passo avanti nell'espansione del nostro network, così come un numero sempre maggiore di viaggiatori potrà usufruire delle tariffe più basse di Wizz Air abbinate a un servizio eccellente a bordo. Diamo il benvenuto a tutti i viaggiatori che vorranno salire a bordo di una delle flotte più giovani e altamente affidabili d'Europa».

LE NUOVE ROTTE WIZZ AIR VERSO TIRANA