A Treviso arriva l’app Too Good To Go: la città combatte gli sprechi alimentari

Arriva anche a Treviso Too Good To Go, l’app antispreco nata in Danimarca nel 2015 con l’impegno di salvare il cibo e preservare l’ambiente. L’app permette a ristoratori e commercianti di prodotti freschi di proporre ogni giorno le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Ciascun commerciante ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata. D’altra parte, i consumatori possono geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti ed acquistare ottimi pasti a prezzi minimi, a partire ridotti. La Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Pay: basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro. Un impegno concreto contro gli sprechi e a favore della tutela dell’ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2.5 kg di CO2.

«Dopo Verona e Padova, Too Good To Go arriva in Veneto anche a Treviso, una città ricettiva, vivace e giovanile, e così come è successo in tante altre città italiane, dove l’app è stata lanciata nei mesi scorsi, ci aspettiamo un grande riscontro -spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go- Too Good To Go sta conquistando commercianti e utenti con la sua semplicità: i primi non devono far altro che mettere sull’app la disponibilità di box per la giornata, senza preoccuparsi di inserire gli ingredienti o i prodotti che saranno presenti. I consumatori invece possono risparmiare trovando pranzi e cene ad ottimi prezzi».

Presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 18 milioni di utenti, con oltre 40mila negozi aderenti e più 27 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha così permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 67 milioni di kg di CO2. In Italia, dove lo spreco alimentare ha un costo di 15 miliardi di euro l’anno, Too Good To Go da aprile è stata già lanciata ufficialmente in 20 città (Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Verona, Trieste, Genova, Bergamo, Perugia, Napoli, Piacenza, Reggio Emilia, Lecco, Varese, Como, Arona, Padova, Prato e Palermo), sono oltre 2.000 i negozi aderenti e più di 200mila le Magic Box ad oggi vendute.

Dove acquistare le Magic Box a Treviso

Scegliere i prodotti delle Magic Box significa quindi sostenere tutti i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse. A Treviso sono numerosi i punti vendita che hanno scelto di aderire all’iniziativa. «Grazie all’app - aggiunge Sapora - vogliamo non soltanto a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di un consumo consapevole, ma anche a riavvicinarli agli esercizi commerciali di prossimità». A Treviso le Magic Box sono disponibili in alcune realtà storiche, come Gastronomia Danesin, attiva nel capoluogo veneto dal 1930, e in altre nuovissime come il Diner di Piazza del Quartiere Latino, che si ispira ai locali americani ed ha aperto lo scorso luglio. Altre Magic Box si potranno trovare da Pace e Sviluppo Altromercato, specializzato in prodotti equosolidali, e Food&Hope, un nuovissimo store a basso impatto ambientale che mette in vendita solo prodotti sfusi. Non solo, a Too Good To Go aderiscono anche due punti vendita Cooofe (in centro città e a Postioma), locali dedicati al caffè espresso artigianale italiano e al pane fresco sfornato quotidianamente, e Gastronomia Degusto, con uno dei suoi due punti vendita, che propone prodotti tipici della Marca Trevigiana.