Al Bistrò sulle mura i vasi decorati da 42 artisti italiani e internazionali

TREVISO Bistró sulle Mura e Jah presentano il lavoro prodotto e coordinato da Giacomo Bettega "arte sui vasi": 42 artisti italiani e internazionali hanno donato le proprie opere di "poster art" per realizzare la decorazione di ben 85 vasi posizionati nella terrazza trevigiana di Bistró. Dalle 19.30 di domani, mercoledì 9 maggio, Giacomo Bettega spiegherà come è nato e cresciuto questo progetto che ha portato un bagaglio d'arte in più al centro storico di Treviso. "Bistró -dicono gli ideatori dell'iniziativa- vi aspetta per saziare tutta la vostra sete d'arte".