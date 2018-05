Treviso e le sue piazze, rivivere la storia trevigiana nei suoi luoghi simbolo

TREVISO Potere, politica, commercio e cultura. Tutto questo “la piazza”, il luogo che fin dall’antichità rappresenta un potente mezzo di comunicazione per narrare la storia di una città. Uno spazio che ancora oggi è il cuore della vita cittadina, in cui incontrarsi per parlare e scambiarsi opinioni o semplicemente ritrovarsi per un saluto, che merita di essere finalmente valorizzato. Nasce da questa idea il tour “Treviso e le sue Piazze”, nuova iniziativa promossa da UNPLI provinciale insieme al Comune di Treviso e coordinata dall'ufficio turistico IAT che, in sei visite guidate da sabato 12 maggio a sabato 23 giugno, svelerà la città di Treviso attraverso le sue piazze più significative, insieme alle storie che racchiudono.

I partecipanti potranno così scoprire alcuni dei luoghi in cui si è fatta la storia del capoluogo della Marca, a partire dalla celeberrima Piazza dei Signori, da sempre punto d’incontro d’eccellenza per i trevigiani, le cui “cicatrici” sugli antichi palazzi raccontano il bombardamento del 1944. Il viaggio nel passato potrà proseguire con un passaggio in Piazza dell'Università, un tempo ospedale militare nei pressi di Ponte Dante, altro luogo simbolo dove secoli prima era situata la dogana, sede di continui scambi con le imbarcazioni della Serenissima. Altre piazze degne di nota sono la colorata Piazza San Parisio, un tempo sede conventuale che oggi accoglie le bancarelle di frutta e verdura, senza tralasciare Piazza Duomo, centro spirituale della città, l’Isola della Pescheria, meraviglia di ingegneria costruita nel 1856 che da allora ospita il mercato del pesce, oppure la tranquilla Piazza Rinaldi, su cui si affaccia la sede comunale, e Piazza Vittoria con il suo celebre monumento ai caduti. Luoghi che rappresentano il vero cuore dell’antica “città d’acque”, tutti da scoprire grazie a sei passeggiate imperdibili, tra storia e racconti trevigiani.

Queste le date e gli orari delle visite guidate:

Ø Sabato 12 maggio 2018, ore 15.00

Ø Sabato 19 maggio 2018, ore 15.00

Ø Sabato 26 maggio 2018, ore 15.00

Ø Sabato 9 giugno 2018, ore 15.00

Ø Sabato 16 giugno 2018, ore 15.00

Ø Sabato 23 giugno 2018, ore 15.00

Prenotazione obbligatoria.

Costo di partecipazione: 6 € per gli adulti, 4 € dai 6 ai 14 anni.

Info e prenotazioni:

IAT Treviso centro 0422547632 – info@turismotreviso.it

IAT Treviso aeroporto 0422263282 – iataeroporto@turismotreviso.it