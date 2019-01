I bambini della "Vittorino da Feltre" di Treviso a scuola di giornalismo

Cos'è un giornale? Come si scrive un articolo? Come si racconta un fatto? E' facile realizzare un'intervista? I ragazzi delle Scuole Primarie Vittorino da Feltre di Monigo (Treviso) hanno partecipato nei giorni scorsi, durante le attività pomeridiane di Tempi Integrati della Cooperativa Comunica gestite da Chiara Piva, a un Laboratorio di Giornalismo dove sono stati svelati da Simone Fregonese, Responsabile Comunicazione della cooperativa trevigiana, i "segreti" della realizzazione di un articolo, finalizzati alla realizzazione di un "Giornalino" che verrà creato direttamente dai ragazzi nel doposcuola nei prossimi mesi.

Appuntamento in primavera per il primo numero del Giornalino delle scuole Vittorino da Feltre! Il laboratorio si inserisce nell'ampia gamma di offerte a scuole e famiglie per i doposcuola presentate dalla Cooperativa Comunica, che lavora in ogni stagione scolastica con circa 50 istituti del territorio (dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie), gestendo i "pomeriggi" di Tempo Integrato per più di 2000 studenti. Tutte le informazioni, anche sulle attività di Centri Estivi (3000 bambini e ragazzi gestiti ogni estate in 22 centri), su www.cooperativacomunica.org