La scommessa di due giovani fidanzati: convivere viaggiando in giro per il Mondo

MONTEBELLUNA Immaginatevi una lunga vacanza insieme al vostro partner: zero stress, il piacere della scoperta di posti nuovi e inesplorati, cene romantiche e avventure sempre in coppia. Una convivenza idilliaca, favorita dall'idea di essere in ferie e senza alcuno stress lavorativo. Cosa succederebbe però se tutto questo si dovesse trasformare nella vostra routine quotidiana?

E' quello che si sono chiesti Veronica e il suo fidanzato Davide, due giovani travel blogger con la passione per i viaggi e le avventure. Lei è un'aspirante avvocato ventisettenne, originaria di Monza, lui un trentatreenne veneto, nato a Feltre ma residente a Castelfranco Veneto che, di punto in bianco, ha deciso di abbandonare il lavoro per cui gli era stato offerto un contratto a tempo indeterminato. I due giovani si sono conosciuti un paio d'anni fa durante un viaggio nella caliente Granada, in Andalusia. Da lì è stato amore a prima vista. Si sono fidanzati pochi mesi dopo, a Budapest, dov'erano andati con le rispettive compagnie di amici. Da qui ha avuto inizio il loro singolare progetto di coppia.

Costretti a intrattenere una relazione a distanza tra Veneto e Lombardia, i due giovani fidanzati sono presto stati presi dalla voglia di andare a convivere. La scelta di un tradizionale appartamento, magari a metà strada tra Treviso e Monza, non è stata però la loro prima ipotesi. Veronica e Davide, da grandi amanti dell'avventura, hanno deciso di imporsi questa sfida: iniziare la loro convivenza viaggiando per un anno intero ai confini del Mondo. La scommessa è di quelle impegnative dal momento che i due avranno a disposizione un budget giornaliero di soli 15 euro. Zaino in spalla, partiranno nei prossimi mesi dall'aeroporto di Milano per raggiungere la città di Pechino. Da lì si sposteranno verso il sud della Cina e cercheranno di entrare in Tibet per poi visitare il Nepal, l'India e la Thailandia. Un viaggio speciale per poter stare sempre insieme che verrà presentato dai due ragazzi nella serata di mercoledì 21 febbraio, dalle ore 20 in poi, al Desh Indian Restaurant di Montebelluna. L'evento, a ingresso gratuito, ha l’obiettivo di far conoscere il progetto a più persone possibili. Durante la serata Veronica e Davide daranno a tutti i presenti consigli su come organizzare un viaggio all'avventura, sulla preparazione di un corretto zaino da viaggio e sul rispetto dei normali adempimenti burocratici da rispettare all'estero. Insieme a loro anche un'altra viaggiatrice esperta dell'estremo Oriente e un'insegnante di yoga. All'interno del locale, attraverso un proiettore da muro, i due giovani proietteranno il video di presentazione del viaggio e parleranno del loro progetto "Tripathics", il cui sito ufficiale è visitabile a questo link. Sarà l'occasione per raccontare al pubblico un'avventura unica e singolare che dimostra, ancora una volta, come il vero amore non abbia bisogno di alcun confine geografico.