Pellegrinaggio e turismo, l'Abbazia di Follina offre ospitalità

FOLLINA Una cucina, un letto e una vista sulle colline della sinistra Piave. L'Abbazia di Follina apre all'ospitalità per turisti e pellegrini. Un Monastero per la meditazione ma anche luogo per visitare le bellezze dell'alta Marca e non solo. Inaugurata ufficialmente il 9 settembre scorso - come riporta la Tribuna di Treviso - l'Abbazzia mette a disposizione nove camere dotate di servizi privati, un cucinino con possibilità di prima colazione. Uno spazio per una ventina di ospiti in totale, che si potranno incontrare in uno spazio comune. Una visita guidata al Monastero, preghiera comunitaria dei Servi di Maria e via alla scoperta dei luoghi magici di Follina e della Sinistra Piave.