Il 2017 sarà un anno pieno di ponti: ecco tutte le festività che ci aspettano

TREVISO Il nuovo anno, oltre a molti buoni propositi, porta con sè anche un grande carico di importanti festività e ponti vacanzieri. Se nel 2016 le ferie per i lavoratori italiani sono state davvero poche, il 2017 porterà un significativo cambio di tendenza con numerose festività da unire a preziosi giorni infrasettimanali.

Dopo l'Epifania caduta di venerdì, i prossimi ponti favorevoli arriveranno ad aprile. Esattamente a Pasqua e Pasquetta che quest’anno cadranno il 16 e il 17 aprile. Pochi giorni dopo, il 25 aprile (festa della Liberazione) sarà di martedì. I lavoratori italiani potranno dunque staccare dal lavoro per quattro o cinque giorni prendendosi un periodo di ferie che andrà da venerdì 21 a lunedì 24.

Non basta: un altro bel fine settimana di ferie sarà quello del 1° maggio che cadrà di lunedì. Perfetta poi la collocazione della festa della Repubblica: il 2 giugno sarà un venerdì. Ottima possibilità quindi per programmare i primi fine settimana al mare, sperando in un clima mite e temperato. Ottima anche la posizione del Ferragosto che nel 2017 cadrà di martedì. E anche stavolta sarà sufficiente prendersi un giorno di ferie, il lunedì, per agguantare quattro giorni consecutivi di stacco, risparmiando sulle classiche "ferie comandate". L'anno si chiuderà in bellezza: il 1° novembre è infatti un mercoledì. Se avete utilizzato con oculatezza le vostre ferie, anche qui c’è la possibilità di staccare nuovamente la spina per cinque giorni. E se quest’anno il 25 dicembre si è celebrato di domenica il 2017 sarà salutato con un lungo ponte natalizio. Natale sarà lunedì, quindi essendo il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) martedì, si potrà approfittare di un altro lungo fine settimana. Se le vacanze sono la vostra passione, il 2017 sarà per voi un anno ideale.