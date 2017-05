“Un eroe del nostro tempo” arriva per la prima volta al The Space cinema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Lunedì 29 maggio ore 19.00 ultimo appuntamento dal prestigioso Bolshoi di Mosca al cinema in HD distribuito da QMI Stardust. La nuova avvincente produzione del Bolshoi Ballet "Un eroe del nostro tempo" arriverà per la prima volta al cinema a Treviso: lunedì 29 maggio alle ore 19.00 The Space Cinema Cinecity Silea offrirà ai suoi spettatori l'ultimo appuntamento della stagione con il Bolshoi Ballet di Mosca.

Lunedì 29 maggio alle 19.00 sarà trasmesso, per la prima volta al cinema, Un eroe del nostro tempo, distribuito in alta definizione da QMI Stardust, nell'ambito della rassegna Stardustclassic. Adattamento dal capolavoro della letteratura russa di Mikhail Possokhov, Un eroe del nostro tempo è una nuova produzione del prestigioso corpo di ballo moscovita che riunisce il coreografo Yuri Possokhov e il giovane compositore Ilya Demutsky che intrecciano un drammatico punteggio poetico sulle novelle di Lermontov, mentre Kirill Serebrennikov, spesso chiamato l'enfant terrible del teatro russo contemporaneo, firma il libretto e la scenografia. Pečorin, un giovane ufficiale, ripercorre i suoi amori nella cornice delle maestose montagne del Caucaso. Disilluso e disinibito, gioca con la sua vita e quella delle donne che ama… «Datemi tutto e non sarà ancora abbastanza.» Questo eroe più grande della natura è tratto dal capolavoro di Lermontov, uno dei protagonisti della letteratura russa. Pečorin è un vero eroe? Oppure è un uomo come tutti gli altri? Questa nuova produzione firmata da Yuri Possokhov ci coinvolge in un viaggio a tratti poetico, che è possibile ammirare solo al Bolshoi. La stagione di danza 2016/2017 del Bolshoi si inserisce, insieme a quella operistica del Met di New York, nell'ambito di Stardust Classic: sette opere e sette balletti, tra classici intramontabili e nuove sorprendenti produzioni interpretate dai grandi nomi della danza e dell'opera, direttamente dai palcoscenici più prestigiosi del mondo allo schermo del cinema più vicino a casa.