"Una poltrona per due" torna in televisione la vigilia di Natale

Segnatevi questa data in agenda: lunedì 24 dicembre, la sera della vigilia di Natale, "Una poltrona per due" torna in televisione per il suo trentacinquesimo anniversario.

Il film cult con Eddie Murphy e Dan Aykroyd sarà trasmesso stasera da Italia 1 alle ore 21.15. Un appuntamento imperdibile per aspettare, davanti alla televisione, l'arrivo del Natale. La storia del broker di successo Dan Aykroyd e del clochard Eddie Murphy, le cui vite vengono improvvisamente scambiate a poche ore dal 25 dicembre, ha da sempre tenuto incollate davanti allo schermo migliaia di persone, basti pensare che l’anno scorso in Italia il film totalizzò 2.282.000 spettatori e il 12.5% di share dopo essere andato in onda per il ventesimo anno consecutivo (il primo passaggio in tv del film risale al 1997). Lunedì sera la magia di "Una poltrona per due" si ripeterà e il successo è già assicurato. Forse però non tutti sanno che quest'intramontabile favola natalizia non è nata come un vero e proprio film di Natale tant'è vero che al cinema uscì per la prima volta l'8 giugno del 1983. Quando John Landis, regista tra gli altri di "The Blues Brothers" e del video di Michael Jackson "Thriller", decise di realizzare la trasposizione de "Il principe e il povero" di Mark Twain non aveva nemmeno idea di chi fosse Eddie Murphy e di come quel film avrebbe consacrato l'attore afroamercano a star di fama mondiale. Il film ottenne due nomination ai Golden Globe e una agli Oscar diventando subito un grande classico del cinema americano Anni 80. Non riguardarne, almeno qualche scena, la sera della vigilia sarebbe un vero affronto alla tradizione.