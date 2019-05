"Una Voce per l'Europa": a Conegliano i casting del Veneto

L’istituto musicale A.B. Michelangeli di Conegliano è tappa ufficiale di casting per il festival canoro internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno l’istituto ospiterà la fase preliminare per verificare l'idoneità dei partecipanti al festival.

I concorrenti potranno esibirsi in una delle due categorie (lingua italiana o straniera) e partecipare ai casting con due brani a scelta (cover o inediti). Sarà a disposizione un impianto microfonico e i candidati provvederanno a portare le due basi che intendono utilizzare (su chiavetta usb). Sarà presente Mary Tondato di MTmusic, selezionatrice ufficiale regionale per il festival A Voice for Europe Italia, che darà una valutazione di idoneità alla partecipazione alle semifinali del Festival rilasciando relativo attestato.La selezione, che si terrà martedì 11 giugno dalle ore 10 alle 18 e mercoledì 12 giugno dalle ore 16 alle ore 22, è aperta sia agli iscritti dell'Istituto Michelangeli che agli esterni. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail a istitutoabm@gmail.com. Sarà necessario fornire, nella mail di iscrizione, una brevissima presentazione del candidato (con nome, cognome, età, eventuale scuola di provenienza e insegnante preparatore) ove saranno anche annotati i due brani presentati per una delle due categorie (lingua italiana o straniera). Sono ammessi un massimo di 25 candidati per giorno. Termine iscrizioni 2 giugno 2019. Subito dopo sarà comunicato l’orario della prova tenendo conto per quanto possibile delle preferenze comunicate. La verifica avrà una durata massima di 15 minuti per candidato. Nelle due giornate saranno a disposizione presso l’Istituto delle aule per prove e riscaldamento della voce.