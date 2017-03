Asolo: i docenti dell'università giapponese di Kyoto visitano la mostra di Andy Warhol

ASOLO Più di 500 visitatori, nella sola giornata di domenica, si sono recati al museo di Asolo per la Mostra dedicata al genio di Andy Warhol.

Tra questi c'erano anche dei visitatori illustri, vale a dire i professori Ishida, Nakagawa, Hyuga, Akamatsu e Pie Wau Pang della Facoltà di Architettura dell' Università Giapponese di Kyoto.

I docenti sono arrivati nella Marca per apprezzarne le bellezze artistiche e naturali, cogliendo al volo l'occasione per visitare una delle esposizioni d'arte attualmente più apprezzate della nostra provincia. Alla fine della visita impressioni molto positive, anche se la ressa di visitatori non ha reso agevole il percorso espositivo agli illustri accademici. Chissà che questa visita non sia l'inizio di una fruttuosa collaborazione tra Asolo e l'Estremo Oriente. Due mondi apparentemente molto distanti tra loro ma al tempo stesso ricchi di fascino e pieni di un patrimonio storico e artistico inestimabile.