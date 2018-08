A Valdobbiadene “tutti giù per terra” con Calici di Stelle

VALDOBBIADENE Un grande picnic sul prato, a cielo aperto, con un menù completo a base di eccellenze del territorio. Basterà portarsi una coperta e con il naso all’insù immergersi in un’atmosfera unica e frizzante come le bollicine del Prosecco Superiore. A Valdobbiadene tutto è pronto per l’edizione numero 14 di Calici di Stelle, la manifestazione ideata su scala nazionale dall’associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino che in paese, come di consueto, torna in scena nel parco monumentale di villa dei Cedri grazie all’impegno congiunto del Consorzio Valdobbiadene e dell’amministrazione comunale, con il supporto della segreteria organizzativa coordinata dall’ufficio turistico di Valdobbiadene e dei volontari delle Pro Loco valdobbiadenesi. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 agosto 2018 dalle 19.30 con l’ingresso al costo di 8 euro che offre tre degustazioni di Valdobbiadene Docg, arricchito dalla possibilità di cenare con il tipico kit da picnic al prezzo aggiuntivo di 17 euro (5 euro per il menù dedicato ai bambini). I ticket sono acquistabili in prevendita nei locali dello Iat di Valdobbiadene.



Confermatissima, infatti, la formula del “tutti giù per terra” con un menù completo dall’antipasto al dolce realizzato dalla sinergia tra 11 ristoratori, aziende e locali del territorio (Casa Caldart, Ombralonga, Trattoria alla Cima, Trattoria da Ugo, azienda agricola Coppe Fernando, azienda agricola Stramare Dario e Saverio, gelateria Viale della Neve, gelateria Giangelato, pasticceria Maria Rosa, pasticceria Alla Villa dei Cedri e Torrefazione Baratto), il tutto abbinato ai vini delle 33 cantine aderenti all’iniziativa, oltre alla Bottiglia della Confraternita di Valdobbiadene, una selezione di eccellenza (5 mila bottiglie numerate) che fornisce al consumatore un punto di riferimento tra le bollicine superiori. Tra le novità il coinvolgimento del pubblico nel “foto contest" indetto su Instagram dall’organizzazione, si potrà partecipare collegandosi al social e seguendo la pagina @VisitValdobbiadene taggando i propri scatti con l’hashtag #CalicidiStelleValdobbiadene2018: la foto più bella sarà premiata con una confezione da due bottiglie di Valdobbiadene Docg.



Non mancherà nemmeno l'intrattenimento con l’esibizione della locale scuola di danza Il Cigno, la musica d’atmosfera “jazzy” degli Ourolatino e l’animazione per i più piccoli a cura si Francesco Da Ponte. Inoltre per tutti ci sarà la possibilità di visitare la mostra fotografica "Osser-vino" organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Il collettivo. Le informazioni aggiornate in tempo reale sul menù e sulla manifestazione sono reperibili sulla pagina Facebook del Consorzio Valdobbiadene.