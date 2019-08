È giunta alla 14° edizione la “Centomiglia sulla Strada del Proseccco Superiore” l’evento dedicato alle auto d’epoca che consente di conoscere da vicino una terra favolosa, un paesaggio unico, fatto di colline ricamate dai vigneti, borghi inaspettati, castelli, cucina tradizionale e vini raffinati. Percorrere con un’auto storica la strada del vino più antica d’Italia è un’esperienza esclusiva, un saliscendi tra le cittadine di Conegliano e Valdobbiadene, area di origine del vino Prosecco Superiore Docg. Proprio per le sue caratteristiche uniche queste colline straordinarie sono state inserite, il 7 luglio scorso, nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. È il 55° sito italiano UNESCO. La zona è caratterizzata da dorsali collinari, ciglioni (piccoli vigneti in terrazzamenti), boschi, paeselli e coltivazioni. Per secoli questi terreni aspri sono stati plasmati e adattati dall’uomo. Quest'anno inoltre la Centomiglia è dedicata ad un altro importante avvenimento: il Cinquantesimo anniversario della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Una storia lunga ed articolata quella della nostra terra, che siamo lieti di condividere. L’evento è organizzato da Associazione Strada del Prosecco, Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e Club Serenissima Storico.

PROGRAMMA

Venerdì 11 ottobre

Ore 12,00 –15,30 Follina, raduno delle auto d’epoca. Aperitivo di accoglienza, regolarizzazione iscrizioni e consegna materiali gara presso Palazzo Barberìs

Ore 16,30-17,00 Follina, partenza prologo della Centomiglia 2019 con soste presso la cantina Bortolomiol di Valdobbiadene e lo Spazio dell’Uva e del Vino (SUV) di Follina

Ore 20,00 San Pietro di Feletto, Cena di Benvenuto presso Cà del Poggio Ristorante&Resort

Sabato 12 ottobre

Ore 9,00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza Marconi

Ore 10,00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente. Segue sosta presso la cantina Scandolera di Colbertaldo.

Ore 12,00 Susegana, buffet con prodotti tipici presso Cantina Conte Collalto. Segue, alla ripartenza sosta presso la cantina Sommariva di San Pietro di Feletto e Carpenè Malvolti di Conegliano

Ore 16,00-16,30 Conegliano, arrivo delle auto presso Via XX Settembre. Esibizione degli sbandieratori, tamburi e figuranti della Dama Castellana

Ore 20,30 Valdobbiadene, Cena Finale con premiazioni presso Trattoria alla Cima

Domenica 13 ottobre

Ore 10,00 Crocetta del Montello, visita guidata con degustazione presso la storica Cantina Villa Sandi

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene

Tel. (+39) 0423 974019

info@coneglianovaldobbiadene.it

www.coneglianovaldobbiadene.it