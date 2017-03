Gelato a prosecco, record di iscritti all'Antica Fiera di San Gregorio

VALDOBBIADENE Record di partecipanti per la quinta edizione del Concorso Gelato al Prosecco di Valdobbiadene, quella che si svolgerà sabato prossimo, con la proclamazione del vincitore domenica mattina all’inaugurazione della Fiera di San Gregorio, sarà una sfida agguerritissima. Sono infatti più di trenta le gelaterie che si sono iscritte al Concorso nato dal gemellaggio tra la MIG, la Mostra Internazionale del Gelato di Longarone Fiere e l’Antica Fiera di San Gregorio organizzata dal Comune di Valdobbiadene. “Gli iscritti spiega il presidente del concorso, Luigino Dal Farra – arrivano da tutto il Triveneto, ma anche dalla Lombardia e dalla Germania, dove operano diversi gelatieri veneti”. Venezia, Treviso, Padova, Bergamo, Verona, Udine e poi diverse città tedesche manderanno sabati le loro migliori produzioni in assaggio.

“Sono oltre 2 mila – spiega Fausto Bortolot, presidente della MIG – i gelatieri italiani in Germania, una rete importante che vuole valorizzare in coppetta i grandi prodotti tipici del territorio, come il prosecco. Realizzare questo gelato è una vera sfida, la base alcolica infatti rende particolarmente difficile ottenere la giusta compattezza, solo i veri esperti riescono a realizzare un gelato con la giusta cremosità”. ​​

L’Antica Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene regalerà nel prossimo weekend un viaggio unico nei sapori dell’Alta Marca. Protagonista naturalmente il Prosecco DOCG ma non solo. Fin dalla sua istituzione, l’Antica Fiera di San Gregorio rappresenta l’anteprima per la Giornata Europea del Gelato che si terrà il 24 marzo, un momento di valorizzazione del gelato artigianale voluto in primis dai professionisti dalla Val Zoldana e che idealmente segna l’ingresso nella bella stagione. In occasione della premiazione del concorso, domenica 12 marzo dalle ore 11, sarà anche distribuito gratuitamente ai presenti gelato al prosecco di Valdobbiadene.

Piazza Marconi, cuore pulsante della Fiera, ospiterà anche il mercato delle PPL, le piccole produzioni locali: dai formaggi della Pedemontana e di Malga, come il Monte Cesen, alla Casatella Trevigiana DOP; dai salumi, come la sopressa, fino al miele. Prodotti di nicchia da gustare, magari accompagnati da una selezione di Prosecco Superiore di Valdobbiadene nell’enoteca allestita ai piedi del municipio. Il gusto non manca anche a Villa dei Cedri: la bellissima villa ospita al piano terra una enoteca e all’esterno sarà in funzione il girarrosto gigante per il classico spiedo dell’AltaMarca da abbinare a piatti tipici della zona.

In attesa del weekend, proseguono le anteprime dell’Antica Fiera di San Gregorio con il secondo appuntamento convegnistico: Quando il vino racconta la vigna: la biodiversità come risorsa del territorio. Interverranno Maurizio Polo (enologo di Pololab) e Angiolella Lombardi (microbiologa di Bioenologia 2.0 e si parlerà soprattutto di biodiversità, non solo delle specie arboree e insetti, ma anche micro-organismi come i lieviti, fondamentali nella vinificazione, per definire il carattere di un vino. Introduce il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e modera l’assessore all’Agricoltura e Attività Produttive Pierantonio Geronazzo.

L’Antica Fiera di San Gregorio andrà in scena dall’11 al 13 Marzo 2017 a Valdobbiadene. Sono attesi oltre 40mila visitatori e 150 espositori con una forte specializzazione in ambito di tecnologie e macchinari per la viticoltura, che fa di San Gregorio punto di riferimento per i produttori dell’area del Prosecco Superiore. Villa dei Cedri, che insieme a piazza Marconi sarà cuore pulsante degli eventi, vedrà la realizzazione della Cittadella dei Taglienti, le esposizioni d’arte e tante attrattive nel parco appena restaurato.