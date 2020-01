"Visit Valdobbiadene in Love": le proposte per un San Valentino tra le colline del prosecco

Manca ancora qualche settimana alla festa degli innamorati, ma per le coppie è il momento giusto per scegliere una meta indimenticabile per l'imminente weekend di San Valentino. E proprio in occasione della romantica ricorrenza, tra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020, anche le colline dell'Alta Marca Trevigiana, tra il Quartier del Piave e la Vallata del Soligo, si fanno spazio tra le città e i luoghi più gettonati della scena.

L’INIZIATIVA

Si chiama "VISIT VALDOBBIADENE IN LOVE" la proposta data alla luce dagli assessorati al turismo dei Comuni facenti capo all’ufficio turistico IAT di Valdobbiadene. Oltre al valdobbiadenese, anche Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Segusino e Vidor. «L’idea è nata per mettere in rete il nostro territorio -spiega Tommaso Razzolini, vicesindaco di Valdobbiadene e promotore dell’iniziativa tra gli amministratori della zona- e per offrire a turisti e visitatori un’immagine coordinata dell’accoglienza diffusa tra le nostre colline riconosciute paesaggio culturale patrimonio mondiale dell’umanità». In occasione del weekend di San Valentino, infatti, tanti cuoricini rossi stanno decorando le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le diverse realtà che si occupano di accoglienza nel territorio. E in qualche punto panoramico d’effetto, tra i nove Comuni coinvolti nell’iniziativa, nei prossimi giorni saranno allestiti temporaneamente anche dei grandi cuori per scattarsi un "selfie" in un paesaggio unico al mondo nel fine settimana dedicato alla festa degli innamorati.

IL VIDEO EMOZIONALE

Ma non è tutto: per lanciare “Visit Valdobbiadene in love" è stato realizzato un apposito video emozionale che a mezzo social mira a coinvolgere il maggior numero di turisti e visitatori - innamorati in primis - proponendo loro di trascorrere nel territorio il weekend di San Valentino. «Sport, benessere, servizi ed enogastronomia, tra paesaggio, storia e cultura -continua il vicesindaco Tommaso Razzolini- sono solo alcuni ingredienti dell’accoglienza diffusa messa in rete dal progetto. Ma sono molte altre le eccellenze da scoprire visitando le peculiarità dei diversi Comuni». Tutte le informazioni per vivere al meglio il territorio, grazie al coordinamento dello IAT di Valdobbiadene, sono disponibili nel sito web www.valdobbiadene.com.