Il Veneto Legge, maratona di lettura: successo per le Colazioni letterarie a Vedelago

Si conclude sabato 28 settembre il ciclo di iniziative promosse dal Comune di Vedelago per aderire alla terza edizione de Il Veneto Legge – Maratona di lettura organizzata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 in Biblioteca sono infatti previste le letture animate con la professionista Susi Danesin. L’appuntamento era stato anticipato da due eventi – che hanno riscosso un buon successo – in 4 locali di Vedealgo dove si sono tenute, sabato 14 e 21 settembre, le Colazioni che hanno visto la partecipazione di dodici lettori: con Raffaella Benetta, Maria, Dolores Busnello, Anna Florio, Gabriella Follador, Francesco Frazza, Franco Merolli, Valentina Gnocato, Larissa Mainardi, Angela Paone, Federica Pietrobon, Michela Rosin e Daniela Turcato i quali hanno proposto alcuni brani.

Commenta l’assessore alla Cultura, Denisse Braccio: «E’ un’iniziativa nata per sottolineare l’importanza della lettura nella crescita della persona e per la società, il piacere di pensare, di conversare, di leggere, di ascoltare e di scambiarsi opinioni. La cultura come occasione principale per elevare e comprendere il bello di un’opera, di una poesia ed anche del meraviglioso spettacolo che la vita ci offre ogni giorno. Perché la cultura è l’elemento che definisce ogni società umana: se una società ha successo è grazie alla cultura e se costruisci la cultura nel modo corretto, la comunità è già vincente. Ringrazio gli esercizi che, con entusiasmo, hanno aderito al progetto».