Alla scoperta di una razza canina sempre più diffusa, il pastore olandese

Si terrà domenica 3 novembre il primo evento cinofilo sportivo della neo costituita associazione "Club Sportivo Italiano Pastore Olandese asd”. L’appuntamento è a Fanzolo di Vedelago, presso il campo di addestramento cinofilo "Malanoche", dalle 9 e per tutta la giornata. Scopo dell’iniziativa è far conoscere la razza, ancora non molto presente in Italia ma già in forte crescita. I cani si esibiranno in varie prove: Obedience, Igp, Mondioring, Agility e Ricerca.

«Abbiamo voluto con grande forza costituire questa associazione perché teniamo molto al pastore olandese, il nostro obiettivo è il mantenimento degli standard di razza e la tutela della razza nel territorio italiano -dichiara la presidente dell'associazione Chiara Cazzagon- Vogliamo evitare che questa meravigliosa razza venga snaturata per moda com'è stato fatto negli anni passati con altri tipi di razze. Il pastore olandese nasce come cane da lavoro, per aiutare l'uomo e noi, come associazione, vogliamo preservare queste caratteristiche e motivazioni di razza.Molti dei nostri pastori olandesi gareggiano in sport cinofili con ottimi risultati, alcuni partecipano già da anni al mondiale pastore olandese; abbiamo già avuto il riconoscimento come club sportivo dal Wdsf (World Dutch Shepherd Federation) olandese per poter partecipare nel 2020 al mondiale in Cecoslovacchia. Il nostro prossimo passo sarà la richiesta all'Enci per il riconoscimento come Club Italiano di Razza Pastore Olandese».