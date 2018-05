Cinofilia, il centro Malanoche di Fanzolo vince al mondiale del pastore olandese

VEDELAGO Il centro cinofilo Malanoche vince al Campionato Mondiale del Pastore Olandese. Nella categoria dedicata alla classe beginner, quella dei cani di 1 anno, Alberto Zancanaro, istruttore della struttura specializzata proprio nell’allevamento del Pastore Olandese, si è piazzato primo con la sua Ira, vincendo il mondiale in casa degli olandesi. Quattro i partecipanti in rappresentanza del centro di Fanzolo di Vedelago che coi propri cani sono stati protagonisti all’evento più prestigioso dedicato alla razza tenutosi nei giorni scorsi a Roden, in Olanda. Oltre a Zancanaro c’erano Nicola Bavato, secondo nella classe beginner con Kalì (1 anno) e terzo in classe 1 obedience con Iker (3 anni), Isabella Gazzola con Acron (3 anni), quarta classificata in classe 2 obedience, e Federica Menin, terza classificata con Dark (1 anno) in classe beginner. Zancanaro, infine, si è classificato ottavo con Ade (3 anni) in classe 2 obedience.

“Un risultato che ci riempie di soddisfazione, frutto di anni di lavoro e che ci gratifica molto – afferma Alberto Zancanaro, che oltre ad essere istruttore cinofilo è presidente del centro cinofilo Malanoche -. Un grazie a chi ci ha supporta e soprattutto ai nostri magnifici cani”. Il mondiale dedicato al Pastore Olandese è un campionato di lavoro riservato alla razza che si svolge ogni anno in un paese diverso. Cinque le discipline cinofile presenti: Ipo (utilità e difesa), Ipo-r (ricerca in superficie), Obedience, Agility e Mondioring. I partecipanti, 150 nel complesso, erano provenienti da 18 nazioni differenti.