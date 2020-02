Il Maestro Diego Basso confermato per il concerto all’alba nelle Sorgenti del Sile

Nel giorno in cui il Maestro Diego Basso dirigerà al Festival di Sanremo l’orchestra ed il tenore toscano Vittorio Grigolo che interpreterà "E Lucevan Le Stelle" dalla Tosca di Giacomo Puccini e Bohemian Rhapsody dei Queen , il Comune di Vedelago annuncia il bis di quella che è stata una delle iniziative culturali più originali ed apprezzate dell’estate scorsa e che ha avuto, anche il quel caso, come protagonista il Maestro Basso. Il Comune di Vedelago, in collaborazione con il Comune di Piombino Dese e il Parco del Sile propone anche per la prossima estate un cartellone di eventi volti a promuovere le bellezze del territorio secondo una formula che lo scorso anno aveva richiamato centinaia di persone. La data è già stata fissata: sarà sabato 4 luglio, l’appuntamento con il secondo concerto sinfonico all’alba presso la Porta dell’Acqua di Casacorba, lungo il corso del Sile. Ad esibirsi l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana con le Voci di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso.

Spiega l’assessore agli eventi promozionali, Giorgio Marin: «E’ in corso macchina organizzativa volta a mettere a punto una serie di iniziative sul territorio, sia nel capoluogo che nelle frazioni di Vedelago, per rivitalizzare i centri e dare ulteriori opportunità di incontro e di crescita. Stiamo lavorando per organizzare uno street food con musica live che si terrà alla fine di giugno e visto il successo dello scorso anno, sarà riproposto il contenitore Vedelago un’estate di emozioni in musica che avrà tra i suoi appuntamenti anche il concerto all’alba: un appuntamento speciale in un location altrettanto suggestiva come le sorgenti del Sile, luogo simbolo del nostro territorio»

Maestro Diego Basso

Art Voice Academy è nata da un’idea del Maestro Diego Basso che oggi la dirige con dedizione e passione. Il Maestro Basso è Direttore d’Orchestra e protagonista di importanti progetti nei maggiori teatri italiani e stranieri e in tv nelle principali reti televisive. E’ direttore di orchestre nazionali e internazionali pop, rock, sinfoniche e “pop” non è solo il genere suonato dalle orchestre che dirige, ma è anche il suo approccio alla musica, che, al di là di ogni classificazione, ritiene debba essere capace di abbattere steccati e liberare emozioni. Il suo “pop” significa continuità, circolarità, relazione tra mondi diversi. La sua vita e le sue scelte lo dimostrano: da sempre favorisce l’incontro tra universi musicali differenti, dalle orchestre ai grandi artisti, calca i palchi più vari, dai teatri celebri alle piazze fino alla tv, il mezzo di comunicazione popolare per definizione. Si apre a nuove esperienze senza chiudere quelle che per lui continuano a rappresentare l’espressione della sua idea di musica e di direzione, convinto che l’eccellenza sia sempre il risultato di un impegno corale.