Raccolta fondi "truccata": il Veneto Imbruttito finisce nei guai

Dopo il caso dell'influencer trevigiana Victoria Tei, un altro veneto molto seguito sui social è finito al centro di una nuova polemica legata al Coronavirus. Si tratta di Andreas Ronco, in arte "Il Veneto imbruttito".

In questi giorni di emergenza nazionale Ronco, originario del Comune di Torri di Quartesolo (in provincia di Vicenza), aveva deciso di dare il via a una raccolta fondi dedicata al Coronavirus. Nulla di strano fin qui, un'iniziativa lodevole intrapresa anche da molti imprenditori veneti. Peccato che, per stessa ammissione di Ronco, il 10% di tutti i ricavi sarebbe andato a finire nelle sue tasche fino al raggiungimento di una cifra massima di mille euro visto che, per questo mese, le sue entrate abituali sarebbero state azzerate per colpa del virus che aveva cancellato tutti gli eventi che aveva in programma. In una sola giornata il Veneto Imbruttito ha raccolto donazioni per 2800 euro ma i social non l'hanno perdonato appena si sono accorti del "trucco" nascosto dietro la raccolta fondi. Molti followers lo hanno accusato di volersi intascare soldi "facili" utilizzando come scusa un'emergenza sanitaria internazionale. Nel giro di poche ore una raffica di utenti infuriati ha preso di mira i profili social di Ronco, costringendolo a chiudere dopo poche ore l'iniziativa. Costretto a dare una spiegazione pubblica, il Veneto imbruttito ha scritto in una nota che i soldi raccolti fino a quel momento saranno comunque consegnati a un rappresentante della Regione Veneto nei prossimi giorni mentre lui non intascherà neanche un euro. «A malincuore contro ogni interesse personale per il momento sospendo anche i video nella mia pagina. Inoltre le mie entrate economiche come quelle di molti artisti dal 23 febbraio sono azzerate, visto che questo è il mio lavoro. Sospendo anche pubblicazione dei video ironici o scherzosi sull'argomento Coronavirus di altri. Pubblicherò solo cose di rilevanza sociale per tutti se servirà» ha concluso Ronco sui social in un nuovo post pubblicato dopo la chiusura della raccolta fondi "truccata". Con la Rete non si scherza.