Veneto Jazz 2020, al Teatro Del Monaco Paolo Fresu, Noa e i Dervisci

Si rinnova la collaborazione di Veneto Jazz con il Teatro Stabile del Veneto con una nuova programmazione al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. La rassegna “Dal Vivo”, che ha portato con successo importanti nomi della musica al Teatro Goldoni di Venezia, si estende al palcoscenico trevigiano per ora con tre appuntamenti di altissimo livello: i Dervisci rotanti “Galata Mevlevi Ensemble” (6 febbraio); Noa con Letters to Bach (18 febbraio); Paolo Fresu Trio con Tempo di Chet (21 aprile).

Dichiarati Patrimonio dell’Unesco, i dervisci rotanti “Galata Mevlevi Ensemble” del maestro Sheik Nail Kesova rappresentano il simbolo del misticismo orientale, che prende origine nel tredicesimo secolo. Vestiti di una tunica bianca come un sudario, un copricapo che richiama le pietre tombali dei paesi musulmani, le braccia aperte verso il cielo, lo sguardo rivolto al cuore, diversi uomini danzano piroettando e girando intorno al loro maestro. Uno spettacolo inteso, emotivamente e spiritualmente, che cattura il pubblico lasciandolo senza fiato. Nuova tappa del fortunato tour e progetto discografico Letters to Bach di Noa, una delle voci internazionali più emozionanti, un’artista unica capace di cambiare ed evolversi in ogni progetto, mantenendo sempre il suo tratto distintivo elegante e raffinato. Nel disco, prodotto dal leggendario Quincy Jones, Noa riprende 12 brani musicali del compositore tedesco Johann Sebastian Bach e li arricchisce con le sue parole, grazie ai testi in inglese ed ebraico, ispirati a temi che spaziano dalla sfera personale a una più universale. Con lei, in scena, lo storico collaboratore Gil Dor (chitarra e direzione musicale), Or Lubianiker (basso elettrico), Gadi Seri (percussioni). Nato dall’avventura teatrale del progetto Tempo di Chet - La versione di Chet Baker, il trio, voluto dallo stesso Paolo Fresu con Dino Rubino (piano e flicorno) e Marco Bardoscia (contrabbasso) propone le musiche che appaiono anche sul cd Tempo di Chet, pubblicato da Tǔk Music, etichetta discografica del trombettista sardo, fondamentalmente dedicata ai nuovi talenti italiani. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo che si compone del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino.

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone e alla biglietteria del Teatro Del Monaco.

Info & Prezzi

Dervisci rotanti “Galata Mevlevi Ensemble”, 6 febbraio 2020 ore 20.45. Biglietti: Platea 28€ + diritto di prevendita. Palchi I, II, III ordine centrali 28€ + diritto di prevendita. Palchi I, II, III ordine laterali 24€ + diritto di prevendita. Palchi IV ordine 24€ + diritto di prevendita. Loggione 20€ + diritto di prevendita. Loggione scarsa visibilità 10€ + diritto di prevendita

Noa Letters to Bach, 18 febbraio 2020, ore 20.45. Con Noa (voce e percussioni), Gil Dor (chitarra e direzione musicale), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi Seri (percussioni). Biglietti: Platea 40€ + diritto di prevendita. Palchi I, II, III ordine centrali 40€ + diritto di prevendita.Palchi I, II, III ordine laterali 35€ + diritto di prevendita. Palchi IV ordine 35€ + diritto di prevendita. Loggione 30€ + diritto di prevendita. Loggione scarsa visibilità 12€ + diritto di prevendita.

Paolo Fresu Trio. Tempo di Chet, 21 aprile 2020 ore 20.45, Paolo Fresu - tromba, flicorno, effetti. Dino Rubino - piano e flicorno. Marco Bardoscia - contrabbasso. Biglietti: Platea 35€ + diritto di prevendita. Palchi I, II, III ordine centrali 35€ + diritto di prevendita. Palchi I, II, III ordine laterali 30€ + diritto di prevendita, Palchi IV ordine 30€ + diritto di prevendita. Loggione 25€ + diritto di prevendita. Loggione scarsa visibilità 12€ + diritto di prevendita.