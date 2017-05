Il modello Pier Pellencin alla Mostra del cinema con Sara Tommasi e Debora Cattoni

TREVISO Continua l'ascesa nello showbiz di Pier Pellencin, 22enne di Bassano del Grappa, trevigiano d'adozione ed ex soccorritore del Suem. Pier, diventato modello professionista a Milano e collaboratore di Mediaset, ha recentemente partecipato alla realizzazione di uno spot per una bibita e partecipato a diversi eventi all'Hollywood di Milano tra cui il compleanno della rivista di gossip "Mio". Nel futuro del 22enne c'è ora un programma televisivo sulle reti Mediaset ancora top secret e sarà inoltre presente all'apertura della mostra internazionale del cinema di Venezia con la showgirl e attrice Sara Tommasi e l'attrice Debora Cattoni che attualmente sta per girare un lungometraggio targato Lykos Film, a cura del regista Carlo Fusco, accanto a Leva Lykos, sarà co-protagonista di un Action Movie accanto al ribelle Mickey Rourke che interpreterà il ruolo di uno zingaro mafioso. Sara Tommasi grazie all'aiuto della sua amica Debora Cattoni (foto in basso) sta invece partecipando ad eventi culturali e di rilievo.