La guru di Facebook Veronica Gentili arriva a Treviso

TREVISO Sei ore durante le quali imparare come creare post di successo e impostare un piano editoriale completo e funzionale, passando in rassegna i più performanti tool di pubblicazione. Veronica insegnerà ai partecipanti ad analizzare i competitor e interpretare i dati attraverso Facebook Insights, Facebook Analytics e Audience Insights. Un focus sarà dedicato alle Ads con esempi ed esercitazioni concrete, anche attraverso campagne di retargeting sfruttando il pixel di Facebook per trasformare i visitatori in clienti.

Un incontro dedicato quindi a tutti gli iscritti al social network che vanta il più alto numero di utenti attivi al mondo, e a chi gestisce pagine aziendali per lavoro o per passione. Veronica Gentili coltiva fin da adolescente numerose passioni, tra le quali la comunicazione, la psicologia, il linguaggio meta verbale, il graphic design e le neuroscienze; l’interesse per i social network inizia all’età di 13 anni quando papà le regalò il primo modem. Oggi è co-founder di Glisco Marketing, Facebook Marketing Expert, Keynote speaker nei più noti eventi di settore. Autrice del libro “Strategie e tattiche di Facebook Marketing per aziende e professionisti” (ed. Flaccovio, 2015), oggi alla 5° ristampa, e “Facebook Marketing Plan” (ed. Flaccovio, 2017), tra i libri più letti in Italia sul Facebook Marketing. Lavora sia come docente e formatrice in Web e Social Media Marketing specializzata in Facebook Marketing, che come consulente per aziende medie, grandi e multinazionali.

Il workshop, della durata di sei ore, sarà l’occasione per conoscere la vulcanica relatrice toscana e approfittare della sua esperienza. Tutti i partecipanti riceveranno le slide che verranno proiettate durante l’incontro e un attestato di partecipazione. Ad organizzare l’evento è Veneto Formazione, che riprende in questo modo la rassegna di workshop dopo la pausa estiva, per iniziare un nuovo percorso all’insegna della formazione di alta qualità. I posti sono limitati, è possibile prenotare il proprio all’indirizzo: https://www.venetoformazione.it/workshop/