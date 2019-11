Vettorello Srl festeggia 50 anni, un libro narra la storia dell'azienda

Con una valigia di cuoio piena di speranze Luigi Vettorello, piccolo imprenditore con un'officina metalmeccanica a Casale sul Sile, partì agli inizi degli anni '60 per il Sud America per cercar fortuna come operaio, lavorando nelle grandi opere appaltate dall'azienda che lo assunse e gli garantì buoni guadagni.

Guadagni che Vettorello investì, tornato in Italia, creando un'impresa, passata poi nelle mani dei figli Domenico e Sonia. Dopo una profonda trasformazione, la nuova generazione ne ha fatto un'azienda oggi all'avanguardia nel settore della produzione di centrali idroelettriche. La storia di Luigi, dei suoi figli ed i giudizi di chi dal di fuori ha assistito alla crescita della Vettorello, è nelle pagine di un libro che inaugura una collana dedicata alle eccellenze imprenditoriali del Veneto, note e meno note, indiscusse protagoniste dell'economia italiana.

Il libro "La valigia dei sogni" e la collana stessa, saranno presentati ufficialmente Venerdì 29 Novembre, alle ore 17.30 a Palazzo Giacomelli, alla presenza di Maria Cristina Piovesana, Presidente di Assindustria Veneto Centro e del prof. Paolo Gubitta dell'Università di Padova.