"Vi presento Rodin": Marco Goldin incontra i visitatori della mostra trevigiana

TREVISO Manca sempre meno al grande arrivo delle splendide sculture di Auguste Rodin nel capoluogo della Marca trevigiana. Nel giorno di San Valentino infatti, inizieranno ad arrivare al museo Santa Caterina tutte le sculture e i disegni, assieme ai due quadri di Monet e Munch ugualmente compresi nella grande mostra che racconterà uno dei massimi scultori di tutti i tempi.

La grande novità però riguarda il giorno dell'inaugurazione dell'esposizione trevigiana, il prossimo 24 febbraio. Quel pomeriggio, alle ore 17.30, la meravigliosa chiesa auditorium del museo di Santa Caterina ospiterà la speciale lectio magistralis del curatore Marco Goldin che incontrerà i visitatori per raccontare loro la vita e l’opera del grande maestro francese, definito come l’erede di Michelangelo. Le parole di Goldin si uniranno a quelle dello stesso Rodin grazie alla lettura di alcuni estratti delle sue bellissime conversazioni con Paul Gsell, pubblicate nel 1911. E infine con le parole di un grande poeta come Rainer Maria Rilke, che nel 1902 scrisse un piccolo libro di rara sensibilità su Rodin, quando ne era il segretario. Ad accompagnare Goldin sul palcoscenico sarà il compositore e pianista Remo Anzovino, il quale avrà una sua parte di concerto vero e proprio al pianoforte e in taluni momenti farà da contrappunto, con la sua musica, al racconto e alle letture di Goldin. Anzovino è fra le altre cose autore di importanti colonne sonore per il cinema, ultima tra tutte quella del film dedicato a Van Gogh che è giunto alla fase finale di montaggio e che sarà proposto nelle sale, per la serie Exhibition on Screen, a partire dal prossimo 9 aprile. Durante il suo concerto, Anzovino anticiperà anche una delle musiche per il Van Gogh cinematografico. All'esclusivo incontro potranno partecipare solo i possessori del biglietto d'ingresso alla mostra per la giornata inaugurale del 24 febbraio. In questo modo gli spettatori potranno prima ascoltare la speciale conferenza di Goldin e avere subito dopo l'opportunità di visitare in esclusiva l'esposizione a museo chiuso. Una doppia esperienza di immersione nella bellezza con un unico biglietto. Un evento da non perdere.